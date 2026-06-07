Νέα ανταλλαγή επιθέσεων Ρωσίας - Ουκρανίας εν μέσω διπλωματικών επαφών στο Λονδίνο

Οι εχθροπραξίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Ρωσικές επιθέσεις στη νοτιοανατολική και κεντρική Ουκρανία προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων, ενώ η Μόσχα ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε εκατοντάδες ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διάστημα λίγων ωρών.

Δύο νεκροί από ρωσικά πλήγματα

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, ένας 56χρονος οδηγός λεωφορείου σκοτώθηκε όταν ρωσικό drone έπληξε προάστιο της επαρχίας Ζαπορίζια. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων δημοσιοποίησαν φωτογραφία του οχήματος, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές από την επίθεση.

Παράλληλα, ένας 59χρονος έχασε τη ζωή του στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, η οποία βρέθηκε στο στόχαστρο επιθέσεων με drones και αεροπορικών βομβαρδισμών, σύμφωνα με την τοπική στρατιωτική διοίκηση.

Συνάντηση Ζελένσκι με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Οι επιθέσεις σημειώνονται την ημέρα κατά την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί στο Λονδίνο με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ.

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες θα πραγματοποιήσουν αρχικά δική τους συνάντηση, προτού υποδεχθούν τον Ζελένσκι, με στόχο να αξιολογήσουν τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί υπέρ μιας «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης» στην Ουκρανία.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Ζελένσκι είχε προτείνει απευθείας συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, πρόταση που απορρίφθηκε από τη Μόσχα έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Ρωσία κάνει λόγο για εκατοντάδες καταρρίψεις ουκρανικών drones

Την ίδια ώρα, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι αντιαεροπορικές δυνάμεις του αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 339 ουκρανικά drones μέσα σε διάστημα 13 ωρών, από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, οι αναχαιτίσεις πραγματοποιήθηκαν σε 13 περιφέρειες της χώρας, καθώς και σε περιοχές πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Μεταξύ των περιοχών που αναφέρθηκαν περιλαμβάνονται περιφέρειες της κεντρικής Ρωσίας, καθώς και οι περιφέρειες Λένινγκραντ και Πσκοφ στα βορειοδυτικά της χώρας.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ανακοίνωσε επανειλημμένα μέσω Telegram επιχειρήσεις της αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή της ρωσικής πρωτεύουσας, ενώ ανεπίσημη καταμέτρηση έκανε λόγο για 14 drones που καταρρίφθηκαν γύρω από τη Μόσχα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Προβλήματα στις αερομεταφορές

Οι επιθέσεις με drones είχαν αντίκτυπο και στις αερομεταφορές, καθώς η Ρωσική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προχώρησε κατά διαστήματα σε αναστολή πτήσεων σε διάφορα αεροδρόμια της χώρας.

Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν επίσης ότι στο αεροδρόμιο του Σότσι, στη Μαύρη Θάλασσα, εκδόθηκαν τέσσερις διαφορετικές εντολές αναστολής πτήσεων κατά τη διάρκεια του Σαββάτου.

Κλιμάκωση των επιθέσεων και από τις δύο πλευρές

Η Ουκρανία έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα τις επιθέσεις με drones εναντίον ρωσικών στόχων και περιοχών που ελέγχονται από τη Ρωσία, παρουσιάζοντάς τες ως απάντηση στους σχεδόν καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς ουκρανικών πόλεων και υποδομών.

Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι αναχαίτισε ακόμη 95 ουκρανικά drones από το βράδυ του Σαββάτου, υπογραμμίζοντας τη συνέχιση της αεροπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ