Ο Τραμπ λέει ότι δεν θα ξεπαγώσει περιουσιακά στοιχεία Ιράν πριν την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ, Τραμπ δήλωσε σε μία πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή "Meet the Press" του τηλεοπτικού δικτύου NBC News ότι δεν θα ξεπαγώσει τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν ή δεν θα καταργήσει οποιεσδήποτε κυρώσεις πριν από την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Τραμπ τόνισε ότι θα εξετάσει τα παραπάνω βήματα μετά από την επίτευξη μιας συμφωνίας. "Έρχεται μετά", δήλωσε. "Ναι, αν συμπεριφερθούν σωστά, αν κάνουν μία καλή δουλειά, αρχίζουμε να μιλάμε. Ναι", είπε.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν απαιτεί ο Λίβανος να έχει ενταχθεί σε μία βραχυπρόθεσμη συμφωνία με την Τεχεράνη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ