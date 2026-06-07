«Παρακολουθήστε τον ουρανό»: Στις «φλόγες» ξανά η Μέση Ανατολή - «Νόμιμοι στόχοι ΗΠΑ, Ισραήλ και οι σύμμαχοι τους», λέει το Ιράν

Ο κίνδυνος νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή αυξάνεται ύστερα από τις δηλώσεις Τραμπ και το κύμα επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο καθώς το Ιράν δηλώνει ότι «ΗΠΑ, Ισραήλ και οι σύμμαχοι τους στην περιοχή είναι νόμιμοι στόχοι» και απειλεί με αντίποινα.

Συγκεκριμένα ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν και η υποστήριξη της Ουάσινγκτον προς το Ισραήλ έχουν καταστήσει τα αμερικανικά και ισραηλινά «περιουσιακά στοιχεία» στην περιοχή «νόμιμους στόχους».

Είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν πλήρη ελευθερία να απαντήσουν. Ο Γκαλιμπάφ κατηγόρησε επίσης τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι αγνοούν τις δεσμεύσεις για κατάπαυση του πυρός και τη διπλωματία, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις τους δείχνουν ότι «καταλαβαίνουν μόνο τη γλώσσα της ισχύος».

Η δήλωση Γκαλιμπάφ έγινε στον απόηχο της συνέντευξης Τραμπ στο NBC. Σε αυτή ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι «είμαστε πολύ κοντά στο να έχουμε μια συμφωνία, και αν δεν έχουμε συμφωνία, θα το κάνουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, κερδίζουμε».

«Θα πάρουμε τα πυρηνικά του Ιράν», λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με το Ιράν για την ανάκτηση και καταστροφή του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του, εάν καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία. Διαφορετικά ελλείψει συμφωνίας, τόνισε ότι θα εξοντώσει στρατιωτικά τον ιρανικό στρατό σε σημείο που οι αμερικανικές δυνάμεις να μπορούν να συλλέξουν με ασφάλεια το υλικό μόνες τους.

Σχολιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ τόνισε: «Δεν θεωρώ τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν πόλεμο, αλλά αν κάποιος θέλει να τον περιγράψει ως πόλεμο, μπορεί να το κάνει».

Αίσθηση προκάλεσε η δήλωσή του για τον Λίβανο, το οποίο το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά. «Θα ήθελα να δω τον Λίβανο να βιώνει μια καλύτερη ζωή. Θα ήθελα να δω μια πιο χειρουργική επίθεση κατά της Χεζμπολάχ», δήλωσε.

Το Ισραήλ σφυροκοπά το Λίβανο

Η δήλωση Τραμπ δημοσιοποιήθηκε ενώ η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού που θεωρούνται προπύργιο της Χεζμπολάχ πραγματοποίησε την Κυριακή (7/6) με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα και να τραυματιστούν 11.

Τα νέα πλήγματα από το Ισραήλ προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του Ιράν το οποίο υποσχέθηκε αντίποινα, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεκάλεσε εκτάκτως το συμβούλιο ασφαλείας.

«Θα δώσουμε μια αποφασιστική και επώδυνη απάντηση στην επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος στα προάστια. Αυτό το λυσσασμένο σκυλί πρέπει να πειθαρχηθεί και να τοποθετηθεί στη θέση του. Παρακολουθήστε τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών απόψε», γράφει στο X ο Εμπραχίμ Ρεζάι. Το Ιράν θεωρεί όλο το Ισραήλ «κατεχόμενα εδάφη».

CNN.GR