Σειρήνες ήχησαν στην Χάιφα και άλλες περιοχές του βορείου Ισραήλ στην πρώτη επίθεση μετά την εκεχειρία το Ιράν με τις ΗΠΑ που είχε επιτευχθεί στις 8 Απριλίου.

To Τελ Αβίβ περίμενε αυτές τις επιθέσεις και είχε τεθεί σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού όπως και οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής σύμφωνα με την CENTCOM.

Για τις εξελίξεις ενημερώθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα είχε ζητήσει χειρουργικά πλήγματα στο Λίβανο. «Θα ήθελα να δω τον Λίβανο να βιώνει μια καλύτερη ζωή. Θα ήθελα να δω μια πιο χειρουργική επίθεση κατά της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο NBC που έγινε την Παρασκευή και μεταδόθηκε την Κυριακή (7/6).

«Θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις», λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Σε ανακοίνωσή του το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν αναφέρει ότι «αυτή η επιχείρηση δεν είναι ένα περαστικό γεγονός, αλλά μάλλον η αρχή μιας ολόκληρης εβδομάδας συνεχών επιθέσεων».

«Κύματα πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα συνεχίσουν να εκτοξεύονται όλο το εικοσιτετράωρο για τις επόμενες επτά ημέρες, μέχρι ο εχθρός να αποθαρρυνθεί και να σταματήσει τα εγκλήματά του», αναφέρει.

«Οποιαδήποτε στόχευση ιρανικού εδάφους θα αντιμετωπιστεί με μια καταστροφική και συντριπτική απάντηση πέρα ​​από κάθε προσδοκία», προσθέτει.

Ιράν:«Νόμιμοι στόχοι, ΗΠΑ, Ισραήλ και οι σύμμαχοί τους»

Ουσιαστικά τα πλήγματα της Τεχεράνης είχαν προαναγγελθεί από υψηλόβαθμα στέλεχη της ηγεσίας της, ενώ λίγο μετά την έναρξη των επιθέσεων ο Αμπάς Αραγτσί δημοσίευσε το X μία φωτογραφία με κολάζ της σημαίας του Ιράν και αυτής του Λιβάνου.

Ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν και η υποστήριξη της Ουάσινγκτον προς το Ισραήλ έχουν καταστήσει τα αμερικανικά και ισραηλινά «περιουσιακά στοιχεία» στην περιοχή «νόμιμους στόχους».

Είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν πλήρη ελευθερία να απαντήσουν. Ο Γκαλιμπάφ κατηγόρησε επίσης τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι αγνοούν τις δεσμεύσεις για κατάπαυση του πυρός και τη διπλωματία, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις τους δείχνουν ότι «καταλαβαίνουν μόνο τη γλώσσα της ισχύος».

Από την πλευρά του υψηλόβαθμο στέλεχος του ιρανικού κοινοβουλίου το οποίο νωρίτερα υποσχέθηκε μια «επώδυνη και αποφασιστική απάντηση» στις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού.

«Θα δώσουμε μια αποφασιστική και επώδυνη απάντηση στην επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος στα προάστια. Αυτό το λυσσασμένο σκυλί πρέπει να πειθαρχηθεί και να τοποθετηθεί στη θέση του. Παρακολουθήστε τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών απόψε», γράφει στο X ο Εμπραχίμ Ρεζάι. Το Ιράν θεωρεί όλο το Ισραήλ «κατεχόμενα εδάφη».

Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό

Η επικίνδυνη ανάφλεξη σημειώθηκε λίγες ώρες αφόρου η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού που θεωρούνται προπύργιο της Χεζμπολάχ πραγματοποίησε την Κυριακή (7/6) με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα και να τραυματιστούν 20.