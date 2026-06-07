Πράξη την απειλή του να προχωρήσει σε αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα κατά του Λιβάνου έκανε το Ιράν καθώς το βράδυ της Κυριακής (7/6) εξαπέλυσε κύματα πυραυλικών επίθεσεων. Την ίδια στιγμή υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι το Ιράν θα πληγεί σκληρά.
Πληροφορίες θέλουν το Ισραήλ να ζητά «πράσινο φως» από τις ΗΠΑ για να πλήξει άμεσα τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν σε ολόκληρη τη χώρα.
Σειρήνες ήχησαν στην Χάιφα και άλλες περιοχές του βορείου Ισραήλ στην πρώτη επίθεση μετά την εκεχειρία το Ιράν με τις ΗΠΑ που είχε επιτευχθεί στις 8 Απριλίου.
To Τελ Αβίβ περίμενε αυτές τις επιθέσεις και είχε τεθεί σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού όπως και οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής σύμφωνα με την CENTCOM.
Για τις εξελίξεις ενημερώθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα είχε ζητήσει χειρουργικά πλήγματα στο Λίβανο. «Θα ήθελα να δω τον Λίβανο να βιώνει μια καλύτερη ζωή. Θα ήθελα να δω μια πιο χειρουργική επίθεση κατά της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο NBC που έγινε την Παρασκευή και μεταδόθηκε την Κυριακή (7/6).
«Θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις», λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
«Κύματα πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα συνεχίσουν να εκτοξεύονται όλο το εικοσιτετράωρο για τις επόμενες επτά ημέρες, μέχρι ο εχθρός να αποθαρρυνθεί και να σταματήσει τα εγκλήματά του», αναφέρει.
Ιράν:«Νόμιμοι στόχοι, ΗΠΑ, Ισραήλ και οι σύμμαχοί τους»
Ουσιαστικά τα πλήγματα της Τεχεράνης είχαν προαναγγελθεί από υψηλόβαθμα στέλεχη της ηγεσίας της, ενώ λίγο μετά την έναρξη των επιθέσεων ο Αμπάς Αραγτσί δημοσίευσε το X μία φωτογραφία με κολάζ της σημαίας του Ιράν και αυτής του Λιβάνου.
Ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν και η υποστήριξη της Ουάσινγκτον προς το Ισραήλ έχουν καταστήσει τα αμερικανικά και ισραηλινά «περιουσιακά στοιχεία» στην περιοχή «νόμιμους στόχους».
Είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν πλήρη ελευθερία να απαντήσουν. Ο Γκαλιμπάφ κατηγόρησε επίσης τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι αγνοούν τις δεσμεύσεις για κατάπαυση του πυρός και τη διπλωματία, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις τους δείχνουν ότι «καταλαβαίνουν μόνο τη γλώσσα της ισχύος».
Από την πλευρά του υψηλόβαθμο στέλεχος του ιρανικού κοινοβουλίου το οποίο νωρίτερα υποσχέθηκε μια «επώδυνη και αποφασιστική απάντηση» στις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού.
«Θα δώσουμε μια αποφασιστική και επώδυνη απάντηση στην επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος στα προάστια. Αυτό το λυσσασμένο σκυλί πρέπει να πειθαρχηθεί και να τοποθετηθεί στη θέση του. Παρακολουθήστε τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών απόψε», γράφει στο X ο Εμπραχίμ Ρεζάι. Το Ιράν θεωρεί όλο το Ισραήλ «κατεχόμενα εδάφη».
Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό
Η επικίνδυνη ανάφλεξη σημειώθηκε λίγες ώρες αφόρου η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού που θεωρούνται προπύργιο της Χεζμπολάχ πραγματοποίησε την Κυριακή (7/6) με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα και να τραυματιστούν 20.
«Οποιαδήποτε στόχευση ιρανικού εδάφους θα αντιμετωπιστεί με μια καταστροφική και συντριπτική απάντηση πέρα από κάθε προσδοκία», προσθέτει.
Φρουροί της Επανάστασης: Αρχίζει εβδομάδα συνεχών επιθέσεων κατά του Ισραήλ
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους κατά της αεροπορικής βάσης Ραμάτ Νταβίντ, η οποία βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα από την πόλη της Χάιφα στο βόρειο Ισραήλ. Ανέφερε ότι η ισραηλινή αεροπορική βάση αποτελούσε την «πηγή των επιθέσεων» που εξαπολύθηκαν κατά του νότιου Λιβάνου και των νότιων προαστίων της Βηρυτού.
Ο Τραμπ θα ζητήσει από τον Νετανιάχου να μην ανταποδώσει τα πυρά
Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, o Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως: «θα τηλεφωνήσω στον Νετανιάχου αμέσως και θα του πω να μην ανταποδώσει τα πυρά».
Συνομιλίες Αραγτσί με τους ΥΠΕΞ Βρετανίας, Τουρκίας και τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, πραγματοποίησε τηλεφωνικές συνομιλίες με αξιωματούχους της Βρετανίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν.
Ο Αραγτσί ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι συνομίλησε με την Βρετανίδα υπουργό Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ και τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Επίσης, ανέφερε ότι συνομίλησε με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.