Ιράν: Σταματάμε τα χτυπήματα στο Ισραήλ αλλά αν επιτεθεί στο Λίβανο θα απαντήσουμε πιο σκληρά

Με νέα ισραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη και ενεργοποίηση των ιρανικών συστημάτων αεράμυνας συνεχίζεται η επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Εκρήξεις αναφέρθηκαν στην Τεχεράνη, την Καράτζ και το Ισφαχάν, ενώ στο στόχαστρο φέρεται να βρέθηκε και πανεπιστήμιο Αεροδιαστημικής που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα απαντήσει «δυναμικά» σε οποιαδήποτε περαιτέρω επιθετικότητα, την ώρα που το Ισραήλ δηλώνει πως έπληξε ιρανικά συστήματα αεράμυνας και στρατιωτικές υποδομές. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί Ιράν και Ισραήλ να σταματήσουν αμέσως τα πυρά, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την εξάπλωση της κρίσης και τις επιπτώσεις σε αερομεταφορές και ναυσιπλοΐα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, in.gr, protothema.gr, ertnews.gr