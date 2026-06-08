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Τραμπ: Ισραήλ και Ιράν επιθυμούν «άμεση κατάπαυση του πυρός» αλλά η «ανοησία» ενδέχεται να εμποδίσει την ειρήνη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ και θα είναι σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, μέχρι να επιτευχθεί μια «Τελική Συμφωνία».

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social τη Δευτέρα (08/06), ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν επιθυμούν μια «άμεση κατάπαυση του πυρός», προειδοποίησε όμως ότι η «ανοησία» θα μπορούσε να εμποδίσει μια ειρηνική λύση.

«Και οι δύο πλευρές, το Ισραήλ και το Ιράν, επιδιώκουν να κάνουν άμεση ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ!», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας: «Οι τελικές διαπραγματεύσεις για την «Ειρήνη» συνεχίζονται, υπό την προϋπόθεση ότι η άγνοια ή η ανοησία δεν θα σταθούν εμπόδιο. Ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ και θα είναι σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, μέχρι να επιτευχθεί μια «Τελική Συμφωνία». Τα πράγματα θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα».

«Ιράν και Ισραήλ να σταματήσουν να “πυροβολούν αμέσως”»

Λίγο νωρίτερα, σε άλλη ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καλέσει το Ισραήλ και το Ιράν «να σταματήσουν αμέσως να πυροβολούν».

Πηγή: ertnews.gr

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