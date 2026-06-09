Βρετανία: 14χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι σε σχολείο – Τρεις τραυματίες, υπό κράτηση η ανήλικη

Μία 14χρονη μαθήτρια επιτέθηκε με μαχαίρι μέσα σε σχολείο στο Μάντσεστερ, τραυματίζοντας δύο μαθητές και ένα μέλος του προσωπικού, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η οποία και προχώρησε στη σύλληψη της.

Στο σημείο κατεύθασαν άμεσα ασθενοφόρα και αστυνομία προκειμένου να παραλάβουν τους τραυματίες και να απομακρύνουν τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι τρεις τραυματίες, δύο 14χρονοι μαθητές και ένας 27χρονος εργαζόμενος του σχολείου, υπέστησαν τραύματα από μαχαίρι και έλαβαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες.

Η ανήλικη μαθήτρια συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό, ενώ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το αιματηρό συμβάν.

Huffingtonpost