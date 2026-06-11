Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Τραμπ: Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν απόψε, θα καταλάβουμε ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως κάναμε με τη Βενεζουέλα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει από χθες για νέα χτυπήματα κατά του Ιράν, σε περίπτωση που σήμερα δεν έφτανε σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον

Νέες επιθέσεις στο Ιράν προανήγγειλε για απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως στόχος των ΗΠΑ είναι να καταλάβουν το νησί Χαργκ και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης, «όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα»!

Αναλυτικά, ο Τραμπ έγραψε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν (του οποίου ο Ναυτικός Στόλος, η Πολεμική Αεροπορία, τα ραντάρ, τα αντιαεροπορικά συστήματα και κάθε άλλη μορφή άμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας, έχουν ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ!) ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΟΨΕ».

«Σε κάποιο σημείο στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ και άλλα σημεία με πετρελαϊκές υποδομές και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα, κάτι που αποδίδει εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!» συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Σημειώνεται πως χθες, μετά την ολοκλήρωση των χτυπημάτων των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε δηλώσεις που έκανε στο Fox, τόνισε πως «αν μέχρι αύριο (Πέμπτη) το Ιράν δεν φτάσει σε συμφωνία με εμάς, τότε θα το κάνουμε σκόνη!».

Πηγή: protothema.gr

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα