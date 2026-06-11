Τραμπ: Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν απόψε, θα καταλάβουμε ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως κάναμε με τη Βενεζουέλα

Νέες επιθέσεις στο Ιράν προανήγγειλε για απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως στόχος των ΗΠΑ είναι να καταλάβουν το νησί Χαργκ και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης, «όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα»!

Αναλυτικά, ο Τραμπ έγραψε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν (του οποίου ο Ναυτικός Στόλος, η Πολεμική Αεροπορία, τα ραντάρ, τα αντιαεροπορικά συστήματα και κάθε άλλη μορφή άμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας, έχουν ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ!) ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΟΨΕ».

«Σε κάποιο σημείο στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ και άλλα σημεία με πετρελαϊκές υποδομές και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα, κάτι που αποδίδει εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!» συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Σημειώνεται πως χθες, μετά την ολοκλήρωση των χτυπημάτων των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε δηλώσεις που έκανε στο Fox, τόνισε πως «αν μέχρι αύριο (Πέμπτη) το Ιράν δεν φτάσει σε συμφωνία με εμάς, τότε θα το κάνουμε σκόνη!».

Πηγή: protothema.gr