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Έκπληκτοι δηλώνουν οι Ισραηλινοί από τις ανακοινώσεις Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Θα δούμε τι θα απαντήσει η Τεχεράνη για να κρίνουμε, ανέφεραν αξιωματούχοι στο i24News

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν έκπληκτοι από τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, νωρίτερα σήμερα, ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι σχεδόν έτοιμη και ότι πρακτικά απομένουν οι υπογραφές, σε χρόνο που θα ανακοινωθεί.

Μιλώντας στο i24News, δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν: «Είμαστε έκπληκτοι από την ανακοίνωση του Τραμπ. Πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τι θα δημοσιεύσουν οι Ιρανοί για να διαπιστώσουμε αν είναι ακριβές.

Επιπλεόν, υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο ισραηλινό Κανάλι 12 ότι η Ιερουσαλήμ δεν έχει ενημερωθεί για την οριστικοποίηση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Για την ώρα δεν υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση από το Ισραήλ, αλλά ούτε και από το Ιράν.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι η συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης είχε εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ και άλλων περιφερειακών δυνάμεων, και ότι σύντομα θα ανακοινωνόταν η επίσημη τελετή υπογραφής.

Το Ιράν δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει δημοσίως ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Πηγή: protothema.gr

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