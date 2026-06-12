«Το απαγορευμένο νησί»: Γιατί η νήσος Χαργκ στο Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Τραμπ

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Τραμπ και Νετανιάχου συζήτησαν για το διαφαινόμενο μνημόνιο συναντίληψης ΗΠΑ-Ιράν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν το βράδυ της Πέμπτης για το διαφαινόμενο μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας, αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του Νετανιάχου.

«Παρότι το Ισραήλ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος του μνημονίου συναντίληψης, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ ότι η τελική συμφωνία κατά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου, τη διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού, περιορισμούς στην παραγωγή πυραύλων και τη διακοπή της υποστήριξης του Ιράν προς τους τρομοκράτες εντολοδόχους του στην περιοχή», υπογραμμίζεται.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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