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Πολωνία: Βρέθηκαν ανθρώπινα έμβρυα σε κήπο γιατρού - Σοκαριστική ανακάλυψη από τους νέους ιδιοκτήτες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Συνελήφθη η 57χρονη γιατρός που είχε πετάξει μεγάλες ποσότητες ιατρικών αποβλήτων – Αντιμέτωπη με έως και 12 χρόνια φυλάκισης για βεβήλωση πτώματος.

Πολωνοί ερευνητές ανέσυραν μέρη ανθρώπινων εμβρύων από έναν κήπο ακινήτου που ανήκε στο παρελθόν σε μια γιατρό, μετέδωσαν σήμερα πολωνικά ΜΜΕ.

Η 57χρονη γυναίκα, η οποία εργάζεται ως παθολόγος, συνελήφθη, τόνισε το πρακτορείο ειδήσεων PAP, επικαλούμενο την εισαγγελία στην πόλη Ρζεσζόφ στη νοτιοανατολική Πολωνία.

Η παθολόγος ήταν η προηγούμενη ιδιοκτήρια του ακινήτου αυτού που βρίσκεται στο χωριό Λουτορίζ, 12 χιλιόμετρα από την πόλη. Οι νέοι ιδιοκτήτες ανακάλυψαν μεγάλες ποσότητες ιατρικών αποβλήτων στον κήπο, συμπεριλαμβανομένων μπλοκ παραφίνης και αντικειμενοφόρων πλακών.

"Αυτά τα αντικείμενα ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών εκσκαφής στο οικόπεδο του ακινήτου. Μεταξύ των αποβλήτων που ανακαλύφθηκαν ήταν ένα ανθρώπινο έμβρυο και άλλα λείψανα που ενδέχεται να είναι από ανθρώπινα έμβρυα, ορισμένα σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης....", δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας.

Η ύποπτη βρίσκεται υπό έρευνα για βεβήλωση πτώματος και παράνομη απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων.

Οι κατηγορίες αυτές επιφέρουν ποινές φυλάκισης από δύο έως και 12 έτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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