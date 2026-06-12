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Νέα αποκάλυψη για τα UFO: Στη δημοσιότητα 72 υποθέσεις με φωτογραφίες και βίντεο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία που φαίρεται να απεικονίζει υπολοίματα ιπτάμενου δίσκου,η οποία περιλαμβάνεται στα αρχεία που αποχαρακτηρίστηκαν. AP Photo/Jon Elswick, File

Η νέα παρτίδα αποχαρακτηρισμένων αρχείων περιλαμβάνει δεκάδες αναφορές, φωτογραφίες και βίντεο από το 2021 έως το 2025

Την τρίτη παρτίδα των αποχαρακτηρισμένων αρχείων που αφορούν θεάσεις UFO, έδωσε στην δημοσιότητα το FBI, με δεκάδες νέα έγγραφα, φωτογραφίες και βίντεο να καταγράφουν άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα.

Το υλικό αναρτήθηκε στην επίσημη πλατφόρμα του αμερικανικού Υπουργείου Πολέμου και περιλαμβάνει 72 νέες υποθέσεις, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ουάσινγκτον να δώσει μεγαλύτερη πρόσβαση του κοινού σε αρχεία που μέχρι σήμερα παρέμεναν απόρρητα ή μερικώς απόρρητα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι φάκελοι του FBI που αφορούν περιστατικά από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2025.

Στις περιγραφές γίνεται λόγος για φωτεινά αντικείμενα που αιωρούνταν, άλλαζαν σχήμα, χωρίζονταν σε μικρότερα σημεία φωτός ή κινούνταν αθόρυβα σε σχηματισμό.

Σε περιστατικό του Οκτωβρίου 2024, αυτόπτης μάρτυρας στις βορειοανατολικές ΗΠΑ κατέγραψε με iPhone μια φωτεινή πηγή πάνω από λίμνη. Το αντικείμενο περιγράφεται ως «σφαίρα που έμοιαζε με πλάσμα», η οποία άλλαζε κατά διαστήματα φωτεινότητα και σχήμα, ενώ φέρεται να παρέμεινε σχεδόν ακίνητη για περίπου 45 λεπτά πριν εξαφανιστεί.

Αντίστοιχα, τον Ιούλιο του 2025, δύο μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν στην πίσω αυλή τους δύο κόκκινες φωτεινές σφαίρες, οι οποίες κινούνταν αθόρυβα και συγχρονισμένα, πριν χαθούν πίσω από δέντρα.

Σε άλλο περιστατικό, τον Νοέμβριο του 2021, καταγράφηκε φωτεινό αντικείμενο κοντά στον ορίζοντα, το οποίο αρχικά εμφανίστηκε ως μία έντονη πηγή φωτός και στη συνέχεια φέρεται να χωρίστηκε σε πολλαπλά φώτα με ακανόνιστη περιστροφική κίνηση.

Τον Μάρτιο του 2022, μάρτυρας ανέφερε δύο κόκκινες φωτεινές πηγές που αιωρούνταν κοντά στον ορίζοντα και παρέμειναν γενικά ακίνητες, χωρίς να ακουστεί κάποιος ήχος.

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν και τα βίντεο που αφορούν περιστατικό του Οκτωβρίου 2023 κοντά σε ευαίσθητη περιοχή εθνικής ασφάλειας στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτή την περίπτωση, το διαθέσιμο υλικό παρουσιάζεται ως ψηφιακή αναπαράσταση βασισμένη σε μαρτυρία ομοσπονδιακού πράκτορα και όχι ως αυθεντική καταγραφή του συμβάντος.

Στη νέα δημοσιοποίηση περιλαμβάνονται και φάκελοι της CIA για μυστηριώδεις θεάσεις, χωρίς όμως σε αυτές τις περιπτώσεις να συνοδεύονται απαραίτητα από βίντεο.

Τι λένε οι αμερικανικές αρχές

Οι αμερικανικές αρχές παρουσιάζουν τη δημοσιοποίηση ως μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής διαφάνειας γύρω από τα μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα, γνωστά πλέον επισήμως ως UAP.

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι υποθέσεις χαρακτηρίζονται ανεξήγητες δεν σημαίνει ότι επιβεβαιώνεται εξωγήινη προέλευση. Τα αρχεία περιλαμβάνουν αναφορές, περιγραφές, τεχνικές αξιολογήσεις και οπτικό υλικό, χωρίς όμως οριστικά συμπεράσματα για τη φύση των φαινομένων.

Με άλλα λόγια, η νέα δέσμη αρχείων ενισχύει το μυστήριο γύρω από τις θεάσεις, αλλά δεν δίνει ακόμη την απάντηση που περιμένουν οι φίλοι της εξωγήινης ζωής.

Πηγή: cnn.gr

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