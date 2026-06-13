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Παραμένει στο τιμόνι του κόμματος του ο Ορμπάν μετά την ήττα των εκλογών - Εξελέγει χωρίς ανθυποψήφιο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο πρώην πρωθυπουργός της Ουγγαρίας προανήγγειλε αλλαγές για να γίνει το Fidesz ένα λειτουργικό κόμμα αντιπολίτευσης που θα μπορεί να είναι έτοιμο να κυβερνήσει ξανά.

Ο Βίκτορ Όρμπαν επανεξελέγη το Σάββατο επικεφαλής του Fidesz, παρά τη συντριπτική ήττα του δεξιού κόμματος στις βουλευτικές εκλογές.

Το κεντροδεξιό κόμμα Tisza, με επικεφαλής τον Πέτερ Μάγιαρ, κέρδισε τις εκλογές της 12ης Απριλίου, τερματίζοντας την 16χρονη διακυβέρνηση της χώρας από τον εθνικιστή Όρμπαν.

Μετά την ήττα του Fidesz, το πολιτικό μέλλον του 62χρονου Όρμπαν μπήκε σε αβεβαιότητα και ο ίδιος δέχθηκε πιέσεις από ορισμένους πρώην πιστούς συμμάχους του να αποσυρθεί από την πολιτική, η πρώτη ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του από τότε που έγινε Πρωθυπουργός της χώρας Ουγγαρίας το 2010.

Χωρίς άλλον υποψήφιο για την ηγεσία του κόμματος, 729 σύνεδροι από τους 737 ψήφισαν υπέρ της επανεκλογής του Όρμπαν στο συνέδριο του Fidesz, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων MTI.

«Δεν τα παρατάω, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, δεν τα παρατάω», είπε ο τέως Πρωθυπουργός  στο συνέδριο σε ομιλία του πριν από την ψηφοφορία, επαναλαμβάνοντας ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την εκλογική ήττα του κόμματος.

Ο Όρμπαν δήλωσε ότι το Fidesz ήταν ένα «φανταστικό κυβερνών κόμμα» για 16 χρόνια, αλλά χρειάζεται να προβεί σε αλλαγές για να γίνει ένα λειτουργικό κόμμα αντιπολίτευσης που θα μπορεί να είναι έτοιμο να κυβερνήσει ξανά.

Στις εκλογές του Απριλίου, το κόμμα Tisza του Πρωθυπουργού Peter Magyar κέρδισε κοινοβουλευτική πλειοψηφία δύο τρίτων, αρκετή για να ανατρέψει τις συνταγματικές αλλαγές του Όρμπαν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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