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Ελβετία: Ιστορικό δημοψήφισμα για τον περιορισμό της μετανάστευσης

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Στις κάλπες οι πολίτες για το «πλαφόν» των 10 εκατομμυρίων στον πληθυσμό - Στο τραπέζι ακόμα και ο τερματισμός της ελεύθερης μετακίνησης με την ΕΕ.

Οι Ελβετοί ψηφοφόροι καλούνται σήμερα στις κάλπες για να αποφασίσουν εάν θα επιβληθεί όριο στον πληθυσμό της χώρας.

Το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP), το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα της Ελβετίας, επιδιώκει να περιορίσει τη μετανάστευση και να μειώσει τον πληθυσμό στα 10 εκατομμύρια έως το 2050.

Η Ελβετία έχει αυτή τη στιγμή περίπου 9,1 εκατ. κατοίκους. Εάν υιοθετηθεί η πρωτοβουλία αυτή, η παροχή ασύλου και η ένωση οικογενειών θα περιοριστούν μόλις ο πληθυσμός φθάσει τα 9,5 εκατ. Αυτό είναι πιθανόν να συμβεί τη δεκαετία του 2030. Εάν αυτά τα μέτρα αποδειχθούν ανεπαρκή, η Ελβετία θα πρέπει να τερματίσει τη συμφωνία της για ελεύθερη κυκλοφορία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πλειονότητα των Ελβετών ψηφοφόρων κάνει χρήση της δυνατότητας για επιστολική ψήφο. Τα εκλογικά τμήματα ανοίγουν για λίγες μόνο ώρες και κλείνουν στις 12.00 το μεσημέρι (τοπική ώρα, 13.00 ώρα Ελλάδας) ενώ τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται το απόγευμα. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της προεκλογικής εκστρατείας, οι δημοσκοπήσεις υποδήλωναν ότι οι εκλογείς στηρίζουν κατά πλειοψηφία την πρόταση που τίθεται στο δημοψήφισμα. Ωστόσο, τα γκάλοπ των τελευταίων εβδομάδων αποτυπώνουν μεταστροφή κλίματος, υποδηλώνοντας μια αμφίρροπη μάχη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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