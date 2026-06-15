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Τρομακτικό τροχαίο στην Κωνσταντινούπολη - Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από έκρηξη (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα κράνους μοτοσικλετιστή, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο και ανέμενε στο κόκκινο φανάρι.

 

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη συνοικία Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, στη λεωφόρο Τουργκούτ Οζάλ, όταν δύο επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο αυτοκίνητα οδηγούσαν ένας 25χρονος και ένας 29χρονος. Από τη σφοδρή σύγκρουση το ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί και ένας επιβάτης.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα κράνους μοτοσικλετιστή, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο και ανέμενε στο κόκκινο φανάρι. Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή της σύγκρουσης, η έκρηξη που ακολουθεί και η φωτιά που ξεσπά σε ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

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