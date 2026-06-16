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Το δώρο του Μερτς στον Τραμπ στη G7: Φανέλα της Εθνικής Γερμανίας με το «TRUMP» και τον αριθμό 47

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Γερμνανός καγκελάριος σήκωσε τη φανέλα μπροστά στους παρευρισκόμενους, με τον Τραμπ να τον ευχαριστεί και να τοποθετεί το δώρο στο τραπέζι.

Μια πιο ανάλαφρη στιγμή, μέσα σε μια Σύνοδο G7 με βαρύ πολιτικό και γεωπολιτικό φόντο, χάρισε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γερμανός καγκελάριος προσέφερε στον Αμερικανό πρόεδρο μια φανέλα της Εθνικής Γερμανίας, στην πλάτη της οποίας αναγραφόταν το όνομα «TRUMP» και ο αριθμός 47, παραπέμποντας στην προεδρική του θητεία.

Η κίνηση έγινε λίγο πριν από τη συνάντηση των ηγετών της G7 με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και είχε σαφώς συμβολικό χαρακτήρα. Από τη μία αποτέλεσε ένα δώρο γενεθλίων προς τον Τραμπ, ο οποίος έκλεισε τα 80 του χρόνια, και από την άλλη συνδέθηκε με το ποδόσφαιρο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν φέτος το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA.

Ο Μερτς σήκωσε τη φανέλα μπροστά στους παρευρισκόμενους, με τον Τραμπ να τον ευχαριστεί και να τοποθετεί το δώρο στο τραπέζι. Η εικόνα της φανέλας τράβηξε τα βλέμματα στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, προσθέτοντας έναν πιο ανθρώπινο και χαλαρό τόνο σε μια συνάντηση που κυριαρχείται από κρίσιμα διεθνή ζητήματα.

Ο ίδιος ο Μερτς έδωσε στη συνέχεια και τον συμβολικό τόνο της κίνησης, δημοσιεύοντας στο X φωτογραφίες από την παράδοση της φανέλας και γράφοντας προς τον Τραμπ: «Χρόνια πολλά καθυστερημένα για τα 80ά γενέθλια. Άλλωστε, είμαστε στην ίδια ομάδα»

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