Το δώρο του Μερτς στον Τραμπ στη G7: Φανέλα της Εθνικής Γερμανίας με το «TRUMP» και τον αριθμό 47

Μια πιο ανάλαφρη στιγμή, μέσα σε μια Σύνοδο G7 με βαρύ πολιτικό και γεωπολιτικό φόντο, χάρισε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γερμανός καγκελάριος προσέφερε στον Αμερικανό πρόεδρο μια φανέλα της Εθνικής Γερμανίας, στην πλάτη της οποίας αναγραφόταν το όνομα «TRUMP» και ο αριθμός 47, παραπέμποντας στην προεδρική του θητεία.

Η κίνηση έγινε λίγο πριν από τη συνάντηση των ηγετών της G7 με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και είχε σαφώς συμβολικό χαρακτήρα. Από τη μία αποτέλεσε ένα δώρο γενεθλίων προς τον Τραμπ, ο οποίος έκλεισε τα 80 του χρόνια, και από την άλλη συνδέθηκε με το ποδόσφαιρο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν φέτος το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA.

Ο Μερτς σήκωσε τη φανέλα μπροστά στους παρευρισκόμενους, με τον Τραμπ να τον ευχαριστεί και να τοποθετεί το δώρο στο τραπέζι. Η εικόνα της φανέλας τράβηξε τα βλέμματα στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, προσθέτοντας έναν πιο ανθρώπινο και χαλαρό τόνο σε μια συνάντηση που κυριαρχείται από κρίσιμα διεθνή ζητήματα.

Ο ίδιος ο Μερτς έδωσε στη συνέχεια και τον συμβολικό τόνο της κίνησης, δημοσιεύοντας στο X φωτογραφίες από την παράδοση της φανέλας και γράφοντας προς τον Τραμπ: «Χρόνια πολλά καθυστερημένα για τα 80ά γενέθλια. Άλλωστε, είμαστε στην ίδια ομάδα»