Υφυπουργός Εξωτερικών Ιράν: Ελεύθερα ξανά τα λιμάνια μας μετά από δύο μήνες αμερικανικού αποκλεισμού

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Υφυπουργός Εξωτερικών Ιράν: Ελεύθερα ξανά τα λιμάνια μας μετά από δύο μήνες αμερικανικού αποκλεισμού

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Το Ιράν και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου. Το μνημόνιο θα υπογραφεί από τις δύο πλευρές την Παρασκευή στην Ελβετία.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν διαβεβαίωσε, την Τρίτη, ότι έχει ήδη αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων, που εφάρμοζαν οι αμερικανικές δυνάμεις εδώ και περίπου δύο μήνες, πριν την επίσημη υπογραφή του «μνημονίου κατανόησης» μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης.

«Ο αποκλεισμός ήρθη πριν από επίσημη υπογραφή» είπε ο Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί, τον οποίο επικαλείται ο ιστότοπος της ιρανικής Κυβέρνησης, υπενθυμίζοντας ότι αυτό ήταν ένα από τα προαπαιτούμενα που έθετε το Ιράν για να συμφωνήσει.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου. Το μνημόνιο θα υπογραφεί από τις δύο πλευρές την Παρασκευή στην Ελβετία.

ΚΥΠΕ

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