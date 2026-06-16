Αποκαλύψεις για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Τα 12 σημεία που φέρεται να περιλαμβάνει το σχέδιο για πυρηνικά, κυρώσεις και Στενά του Ορμούζ

Για πρώτη φορά δημοσιοποιούνται πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, το οποίο επικαλείται το κείμενο της συμφωνίας, περιλαμβάνονται 12 βασικά σημεία που αφορούν τα πυρηνικά, τις κυρώσεις, την ασφάλεια στην περιοχή και τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η παύση των εχθροπραξιών μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, ενώ το Ιράν επαναβεβαιώνει ότι δεν θα επιδιώξει την ανάπτυξη ή απόκτηση πυρηνικών όπλων. Παράλληλα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη δεσμεύονται να συνεχίσουν τις συνομιλίες για το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου και τις πυρηνικές ανάγκες της χώρας.

Το σχέδιο φέρεται επίσης να προβλέπει τη διατήρηση του σημερινού καθεστώτος στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, καθώς και τη μη επιβολή νέων αμερικανικών κυρώσεων. Επιπλέον, οι ΗΠΑ φέρονται να δεσμεύονται να μην ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες.

Σημαντικό μέρος της συμφωνίας αφορά τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων για διάστημα 60 ημερών. Παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και η χορήγηση προσωρινών εξαιρέσεων από τις κυρώσεις, ώστε η Τεχεράνη να μπορεί να εξάγει πετρέλαιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, σε περίπτωση οριστικής συμφωνίας οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην άρση όλων των κυρώσεων κατά του Ιράν και στην αποχώρηση των δυνάμεών τους από την περιοχή εντός 30 ημερών. Παράλληλα, εξετάζεται η δημιουργία ειδικού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την οικονομική ανοικοδόμηση του Ιράν.

Το σχέδιο περιλαμβάνει ακόμη πολυμερείς διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή του Ομάν και κρατών του Κόλπου για τη διαμόρφωση νέου πλαισίου συνεργασίας σε θέματα ναυτιλίας και θαλάσσιων υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή.