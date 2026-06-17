Axios: Εξετάζεται ηλεκτρονική υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν ακόμη και σήμερα

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Συμφωνία Βολιβίας-ΗΠΑ για καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, η πρώτη έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Ουάσιγκτον δεσμεύτηκε να δαπανήσει 20 εκατομμύρια δολάρια για τη στρατηγική αυτή, την υλοποίηση της οποίας θα κατευθύνει η διεθνής υπηρεσία καταπολέμησης των ναρκωτικών και εφαρμογής του νόμου (INL), διεύθυνση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι ΗΠΑ θα προσφέρουν εκπαίδευση και εξοπλισμό στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου στη Βολιβία, στο πλαίσιο του αγώνα για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, δυνάμει διμερούς συμφωνίας, της πρώτης του είδους που υπέγραψαν οι κυβερνήσεις των δυο κρατών έπειτα από σχεδόν είκοσι χρόνια, γνωστοποίησε χθες Τρίτη η αμερικανική πρεσβεία στη Λα Πας.

Το 2008, ο Έβο Μοράλες, τότε πρόεδρος της Βολιβίας, χώρας που κατατάσσεται τρίτη παγκοσμίως ως προς την παραγωγή κοκαΐνης, διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και έδιωξε από την επικράτεια την αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (DEA).

Αλλά ο νυν κεντροδεξιός πρόεδρος Ροδρίγο Πας προχώρησε σε δραματική αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, έπειτα από είκοσι χρόνια διακυβέρνησης από τους σοσιαλιστές, αποπειρώμενος προσέγγιση με τις ΗΠΑ και τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς.

«Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν στενά με τη βολιβιανή κυβέρνηση», θα παρέχουν «εκπαίδευση, εξοπλισμούς και άλλες μορφές υποστήριξης» για να διενεργούνται έρευνες και να εξαρθρώνονται κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, να ασκούνται διώξεις για οικονομικά εγκλήματα και να αυξηθεί η διαφάνεια στην αστυνομία και στο δικαστικό σύστημα του κράτους των Άνδεων, ανέφερε η αμερικανική πρεσβεία στη Λα Πας σε ανακοίνωσή της.

Η Ουάσιγκτον δεσμεύτηκε να δαπανήσει 20 εκατομμύρια δολάρια για τη στρατηγική αυτή, την υλοποίηση της οποίας θα κατευθύνει η διεθνής υπηρεσία καταπολέμησης των ναρκωτικών και εφαρμογής του νόμου (INL), διεύθυνση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Αν και οι δυο χώρες έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να προχωρήσουν στην πλήρη αποκατάσταση των διμερών διπλωματικών σχέσεων υψηλού επιπέδου, δεν έχουν ακόμη ονομάσει και ανταλλάξει πρεσβευτές.

Η DEA επισήμως δεν έχει ανοίξει ξανά το γραφείο της στη Βολιβία· ωστόσο η Λα Πας έχει ανακοινώσει ότι η υπηρεσία συνεργάζεται με τις βολιβιανές αρχές.

Η Βολιβία εντάχτηκε νωρίτερα φέτος στην πρωτοβουλία «Ασπίδα της Αμερικής» της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με διακηρυγμένο στόχο την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών και του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος.

ΠΗΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΗΠΑΒΟΛΙΒΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα