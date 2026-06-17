Συμφωνία Βολιβίας-ΗΠΑ για καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, η πρώτη έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια

Οι ΗΠΑ θα προσφέρουν εκπαίδευση και εξοπλισμό στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου στη Βολιβία, στο πλαίσιο του αγώνα για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, δυνάμει διμερούς συμφωνίας, της πρώτης του είδους που υπέγραψαν οι κυβερνήσεις των δυο κρατών έπειτα από σχεδόν είκοσι χρόνια, γνωστοποίησε χθες Τρίτη η αμερικανική πρεσβεία στη Λα Πας.

Το 2008, ο Έβο Μοράλες, τότε πρόεδρος της Βολιβίας, χώρας που κατατάσσεται τρίτη παγκοσμίως ως προς την παραγωγή κοκαΐνης, διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και έδιωξε από την επικράτεια την αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (DEA).

Αλλά ο νυν κεντροδεξιός πρόεδρος Ροδρίγο Πας προχώρησε σε δραματική αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, έπειτα από είκοσι χρόνια διακυβέρνησης από τους σοσιαλιστές, αποπειρώμενος προσέγγιση με τις ΗΠΑ και τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς.

«Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν στενά με τη βολιβιανή κυβέρνηση», θα παρέχουν «εκπαίδευση, εξοπλισμούς και άλλες μορφές υποστήριξης» για να διενεργούνται έρευνες και να εξαρθρώνονται κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, να ασκούνται διώξεις για οικονομικά εγκλήματα και να αυξηθεί η διαφάνεια στην αστυνομία και στο δικαστικό σύστημα του κράτους των Άνδεων, ανέφερε η αμερικανική πρεσβεία στη Λα Πας σε ανακοίνωσή της.

Η Ουάσιγκτον δεσμεύτηκε να δαπανήσει 20 εκατομμύρια δολάρια για τη στρατηγική αυτή, την υλοποίηση της οποίας θα κατευθύνει η διεθνής υπηρεσία καταπολέμησης των ναρκωτικών και εφαρμογής του νόμου (INL), διεύθυνση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Αν και οι δυο χώρες έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να προχωρήσουν στην πλήρη αποκατάσταση των διμερών διπλωματικών σχέσεων υψηλού επιπέδου, δεν έχουν ακόμη ονομάσει και ανταλλάξει πρεσβευτές.

Η DEA επισήμως δεν έχει ανοίξει ξανά το γραφείο της στη Βολιβία· ωστόσο η Λα Πας έχει ανακοινώσει ότι η υπηρεσία συνεργάζεται με τις βολιβιανές αρχές.

Η Βολιβία εντάχτηκε νωρίτερα φέτος στην πρωτοβουλία «Ασπίδα της Αμερικής» της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με διακηρυγμένο στόχο την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών και του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος.

ΠΗΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ