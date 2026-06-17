Bloomberg: Τεχεράνη και Ουάσινγκτον συμφωνούν σε άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα

Με βάση όσα μετέδωσε το αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg, και σύμφωνα με το κείμενο του σχεδίου Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, πριν από την υπογραφή του την προσεχή Παρασκευή (19/6) στο Μπούργκενστοκ της κεντρικής Ελβετίας, «η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον, μαζί με τους συμμάχους τους, ανακοινώνουν άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, δεσμευόμενοι να μην προβούν σε οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια και να απέχουν από απειλές».

Σύμφωνα με το Μνημόνιο, «η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον δεσμεύονται να καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, με δυνατότητα παράτασης». Παράλληλα, «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν αμέσως μετά την υπογραφή τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους εντός 30 ημερών από την τελική συμφωνία. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη θα εργαστεί για την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας εντός 30 ημερών, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη απομάκρυνσης εμποδίων».

Το Bloomberg αναφέρει επίσης ότι «η Ουάσινγκτον δεσμεύεται, σε συνεργασία με τους περιφερειακούς της εταίρους, να συμβάλει στην οικονομική αποκατάσταση και ανάπτυξη του Ιράν, καθώς και στην άρση των κυρώσεων βάσει χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας». Το Ιράν, από την πλευρά του, «επαναβεβαιώνει ότι δεν θα παράγει ποτέ πυρηνικά όπλα». Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συζητήσουν το μέλλον του εμπλουτισμένου υλικού και τα πυρηνικά ζητήματα στην τελική συμφωνία.

Επιπλέον, «η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον συμφωνούν να διατηρήσουν το υφιστάμενο καθεστώς μέχρι την επίτευξη τελικής συμφωνίας, με το Ιράν να διατηρεί το τρέχον πυρηνικό του πρόγραμμα χωρίς την επιβολή νέων κυρώσεων ή ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων». Η Ουάσινγκτον «δεσμεύεται να εξαιρέσει το ιρανικό πετρέλαιο και τις σχετικές τραπεζικές υπηρεσίες από τις κυρώσεις, καθώς και να απελευθερώσει τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία».

Τέλος, αναφέρεται ότι «αφού δοθούν οι απαραίτητες εγγυήσεις για την εφαρμογή συγκεκριμένων όρων, οι δύο χώρες θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία, η οποία θα εγκριθεί με δεσμευτική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Πηγή : elnashra