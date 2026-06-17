Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα: «Ανάσα» 800 εκατ. δολαρίων από τις ΗΠΑ εν μέσω δραματικών περικοπών

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) του ΟΗΕ, που έχει πληγεί πολύ από τις μειώσεις αμερικανικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, χαιρέτισε σήμερα συνεισφορά 800 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 690 εκατομμύρια ευρώ) από τις ΗΠΑ.

Σε ανακοίνωσή της, η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ που εδρεύει στη Ρώμη διευκρινίζει ότι οι πόροι αυτοί θα επιτρέψουν να «υποστηριχθούν οι ζωτικής σημασίας επιχειρήσεις του επισιτιστικής βοήθειας», προς όφελος πάνω από 38 εκατομμυρίων ανθρώπων που βρίσκονται ανάμεσα στους πιο ευάλωτους σε τουλάχιστον 37 χώρες.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα είχε ανακοινώσει στις αρχές του Ιουνίου ότι αντιμετωπίζει μεγάλο έλλειμμα χρηματοδότησης, σε ένα πλαίσιο αυξανόμενων ανθρωπιστικών αναγκών. Οι συνεισφορές μειώθηκαν στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, έναντι 10 δισεκατομμυρίων το 2024.

Η απότομη αυτή μείωση πόρων σημειώνεται καθώς οι δυσκολίες πολλαπλασιάζονται, ιδίως λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που περιπλέκει τις επιχειρήσεις επιμελητείας και προκαλεί έκρηξη στο κόστος της βοήθειας σε πολλές περιοχές.

«Την ώρα που οι ανάγκες υπερβαίνουν τους πόρους, αυτή η γενναιόδωρη υποστήριξη των ΗΠΑ φτάνει την κατάλληλη στιγμή», σημείωσε ο Καρλ Σκάου, υπηρεσιακός εκτελεστικός διευθυντής του Παγκοσμίου Επισιτιστικού Προγράμματος.

Η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ έχει στόχο να προσφέρει βοήθεια σε 110 εκατομμύρια ανθρώπους που βρίσκονται μεταξύ των πιο ευάλωτων στον κόσμο φέτος, στόχος που απαιτεί προϋπολογισμό 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων.