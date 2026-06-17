Στρατηγική G7 για μείωση της εξάρτησης από την Κίνα στα κρίσιμα ορυκτά: Ευθυγραμμίζουν τα αποθέματά τους οι «7»

Οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά (G7) συμφώνησαν σήμερα να εντείνουν τον συντονισμό τους προκειμένου να μειώσουν την εξάρτηση των χωρών τους από την Κίνα σε ό,τι αφορά τα κρίσιμα ορυκτά και σχεδιάζουν να ευθυγραμμίσουν τα στρατηγικά αποθέματά τους και να δημιουργήσουν μια νέα πλατφόρμα με διευρυμένο ρόλο στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΙΕΑ).

Οι χώρες της Δύσης κάνουν αγώνα δρόμου για να διαφοροποιήσουν τις πηγές εφοδιασμού τους και να μειώσουν την εξάρτησή τους από την Κίνα, καθώς αυτά τα σπάνια ορυκτά είναι ζωτικής σημασίας για τον αμυντικό και τον τεχνολογικό τομέα. Πέρυσι, το Πεκίνο κλόνισε τις παγκόσμιες αγορές, όταν επέβαλε περιορισμούς στην εξαγωγή μόνιμων μαγνητών προκαλώντας αναστάτωση σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους και αναδεικνύοντας την εξάρτησή τους από μία και μόνο πηγή.

Χωρίς να κατονομάσουν την Κίνα, οι ηγέτες δήλωσαν ότι στοχεύουν να μειώσουν την εξάρτηση από οποιονδήποτε μεμονωμένο προμηθευτή εκτός της G7 και των συνεργαζόμενων με αυτήν χωρών για σπάνιες γαίες και μόνιμους μαγνήτες κάτω από το 60% έως το 2030, με τελικό στόχο το 50% «το συντομότερο δυνατό».

«Δεσμευόμαστε να εργαστούμε για τη δημιουργία εναρμονισμένων, διαλειτουργικών μηχανισμών. (Το σχέδιο) θα ξεκινήσει πιλοτικά με δύο κρίσιμα ορυκτά –το λίθιο και το νικέλιο– και θα στοχεύει στο να αποφευχθεί η υπονόμευση της ανταγωνιστικότητας ή η επιβολή υπερβολικού κόστους», ανέφεραν οι ηγέτες σε κοινή τους δήλωση.

Οι μηχανισμοί αυτοί θα επεκτείνονται στη συνέχεια σε πέντε νέα ορυκτά κάθε χρόνο, με έμφαση πάντα στις σπάνιες γαίες.

Η G7 θα δημιουργήσει επίσης μια πλατφόρμα για τον συντονισμό της πολιτικής, την ανταλλαγή δεδομένων και την αντιμετώπιση κρίσεων, συνεργαζόμενη με τον ΙΕΑ για την παρακολούθηση των αγορών και την επισήμανση κινδύνων, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η πλατφόρμα θα βασίζεται στον οργανισμό για αναλύσεις και «έγκαιρες προειδοποιήσεις για στρεβλώσεις της αγοράς», ανέφερε η ομάδα.

Οι χώρες της G7 και οι σύμμαχοί τους βρίσκονται αντιμέτωποι με την πρόκληση της δημιουργίας πλήρων αλυσίδων εφοδιασμού, από την εξόρυξη έως το τελικό προϊόν, κάτι που απαιτεί επενδύσεις ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι ηγέτες δήλωσαν ότι τα ιδρύματα χρηματοδότησης της ανάπτυξης και άλλοι οργανισμοί της G7 θα πρέπει να συνεργαστούν και με τον ιδιωτικό τομέα για τη στήριξη έργων και υποδομών.

Από τις αρχές του έτους οι χώρες έχουν ανακοινώσει 195 έργα, με επενδύσεις ύψους 64 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ