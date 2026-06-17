Τραμπ από τη G7: «Αν δεν εφαρμοστεί το μνημόνιο, οι βομβαρδισμοί θα επανέλθουν» – Τι είπε για Νετανιάχου, Λίβανο και τις κυρώσεις

Στο επίκεντρο της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης από το Εβιάν της Γαλλίας, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε τη συμφωνία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί καθοριστικό βήμα για τον τερματισμό της κρίσης και την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, σύμφωνα με το cnn.gr.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι, χωρίς τη συμφωνία, η στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να συνεχιστεί για εβδομάδες ή ακόμη και χρόνια, τονίζοντας πως η διπλωματική λύση απέτρεψε μια παρατεταμένη σύγκρουση. Όπως είπε, ενημέρωσε τους ηγέτες της G7 για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, αν και το πλήρες κείμενό της δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συγκυρία της συνόδου «ιδανική», υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία καλύπτει πλήρως –και μάλιστα υπερβαίνει– τους στόχους που είχαν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επανέλαβε ότι προβλέπει την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και διασφαλίζει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

«Αν δεν εφαρμοστεί, οι βομβαρδισμοί θα επανέλθουν»

Ερωτηθείς αν το μνημόνιο αποτελεί οριστική συμφωνία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε αρνητικά, προειδοποιώντας ότι εάν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες δεν υπάρξει πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων, οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να επαναληφθούν.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο αναμένεται να υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή στην Ελβετία, θα διανεμηθεί στους δημοσιογράφους.

Ο ίδιος διευκρίνισε ακόμη ότι ορισμένες δεσμεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης δεν έχουν αποτυπωθεί στο έγγραφο, αλλά βασίζονται σε αμοιβαία πολιτική κατανόηση. Όπως είπε, ενδεχόμενη παραβίασή τους θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε νέα στρατιωτική επέμβαση.

Οι σχέσεις με τον Νετανιάχου και τα μηνύματα για τον Λίβανο

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ καλό άνθρωπο» και σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ, σημειώνοντας ωστόσο ότι «μερικές φορές ενθουσιάζεται λίγο περισσότερο απ' όσο πρέπει».

Αναφερόμενος στις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ, υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να επιδεικνύει μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση, λέγοντας πως δεν είναι απαραίτητο να καταστρέφονται κτίρια στη Βηρυτό για κάθε περιστατικό. Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του για την κατάσταση στον Λίβανο, τον οποίο χαρακτήρισε χώρα με σπουδαία ιστορική και πολιτιστική παράδοση που έχει καταστραφεί τις τελευταίες δεκαετίες.

Αποκάλυψε επίσης ότι ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν αναμένεται να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον μέσα στις επόμενες εβδομάδες για συνομιλίες σχετικά με την κρίση στην περιοχή.

Κυρώσεις, οικονομία και ιρανικά κεφάλαια

Απαντώντας σε ερωτήσεις για πιθανή οικονομική στήριξη προς το Ιράν, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να διαθέσουν αμερικανικά χρήματα στην Τεχεράνη. Όπως είπε, η οικονομική ελάφρυνση θα αφορά κυρίως την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται δεσμευμένα, κάτι που –όπως υποστήριξε– διαφέρει από την άμεση χρηματοδότηση.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις προκάλεσαν ζημιές ύψους έως και δύο τρισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν, σημειώνοντας ότι η χώρα θα χρειαστεί επενδύσεις για να ανακάμψει, χωρίς όμως αυτές να προέλθουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επίθεση στο σχολείο και οι ευχαριστίες σε Πούτιν και Σι

Ερωτηθείς για την πολύνεκρη επίθεση σε σχολείο θηλέων στο Μινάμπ, που στοίχισε τη ζωή σε 165 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους παιδιά, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για σκόπιμο χτύπημα, σημειώνοντας πως η υπόθεση διερευνάται και ότι «στον πόλεμο γίνονται λάθη».

Κλείνοντας τη συνέντευξη Τύπου, ευχαρίστησε δημόσια τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τη στάση που κράτησαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, λέγοντας ότι η ουδετερότητά τους συνέβαλε στην αποκλιμάκωση και απέτρεψε περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.