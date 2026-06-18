ΗΠΑ – Ιράν: Αβεβαιότητα για τη συνάντηση της Παρασκευής στη Γενεύη μετά την ψηφιακή υπογραφή του μνημονίου

Ασαφές παραμένει τι ακριβώς θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Γενεύη, μετά την ανακοίνωση ότι το μνημόνιο κατανόησης (MoU) μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από τις δύο πλευρές.

Αρχικά, αξιωματούχοι και διαμεσολαβητές ανέφεραν ότι θα ακολουθούσε επίσημη τελετή υπογραφής στην Ελβετία. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει φυσική τελετή, καθώς το κείμενο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τους ηγέτες των δύο χωρών.

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ τροποποίησε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αφαιρώντας την αναφορά σε τελετή υπογραφής την Παρασκευή, γεγονός που ενίσχυσε τις αμφιβολίες για το πρόγραμμα των επαφών.

I am honoured to announce that the historic ‘Islamabad Memorandum of Understanding’ has been electronically signed today between the United States of America and the Islamic Republic of Iran. The Memorandum has been signed by honourable Presidents of both the countries and also… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 18, 2026

Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των προέδρων των ΗΠΑ και του Ιράν, ενώ η συνάντηση στη Γενεύη αναμένεται να επικεντρωθεί στις επόμενες διαπραγματεύσεις και στην εφαρμογή του μνημονίου.

Παράλληλα, ο Μπαγκαεΐ ανέφερε ότι ακόμη και η πραγματοποίηση της συνάντησης της Παρασκευής επανεξετάζεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις, χωρίς να υπάρχει οριστική επιβεβαίωση από τις δύο πλευρές.

Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης.

Το μνημόνιο προβλέπει παύση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Πηγές: Reuters, Associated Press, Al Jazeera