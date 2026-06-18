Βρετανία: Ο Αντί Μπέρναμ η εναλλακτική για το Ν10 – Ποιος είναι ο «βασιλιάς του Βορρά» που απειλεί τον Κιρ Στάρμερ

Μπορεί μια επαναληπτική εκλογή σε μια εργατική περιφέρεια της βόρειας Αγγλίας να κρίνει το πολιτικό μέλλον του Βρετανού πρωθυπουργού; Αυτό είναι το ερώτημα που κυριαρχεί σήμερα στη Βρετανία, καθώς περίπου 76.000 ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες στο Μέικερφιλντ για να εκλέξουν νέο βουλευτή.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Άντι Μπέρναμ, ο δημοφιλής δήμαρχος του Μάντσεστερ και πρώην υπουργός Υγείας, ο οποίος επιχειρεί την επιστροφή του στο Ουέστμινστερ. Ο 55χρονος πολιτικός, γνωστός ως «Βασιλιάς του Βορρά» μετά τη σύγκρουσή του με την κυβέρνηση Τζόνσον κατά την πανδημία, θεωρείται από πολλούς η ισχυρότερη εναλλακτική απέναντι στον Κιρ Στάρμερ.

Μια νίκη του αναμένεται να ενισχύσει τα σενάρια αμφισβήτησης της ηγεσίας των Εργατικών, καθώς αρκετοί βουλευτές τον προτρέπουν να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο Στάρμερ, από τη σύνοδο της G7 στο Εβιάν, δήλωσε πως θα ήθελε να τον δει σε σημαντικό ρόλο σε κυβέρνηση των Εργατικών. Συνεργάτες του Μπέρναμ, ωστόσο, έχουν ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι δεν ενδιαφέρεται για υπουργικό χαρτοφυλάκιο.

Τεστ και για τον Φαρατζ

Η σημερινή αναμέτρηση αποτελεί παράλληλα και σημαντικό τεστ για τη Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, το κόμμα που τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος προσελκύοντας ψηφοφόρους που θεωρούν ότι τόσο οι Εργατικοί όσο και οι Συντηρητικοί έχουν αποτύχει, κυρίως στο μεταναστευτικό. Ωστόσο, για πρώτη φορά η Reform αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από το νέο κόμμα Restore Britain του πρώην βουλευτή του κόμματος της Μεταρρύθμισης, Ρούπερτ Λόου, το οποίο υποστηρίζει ακόμη πιο αυστηρή πολιτική για τη μετανάστευση και επιχειρεί να προσελκύσει τους πιο συντηρητικούς ψηφοφόρους.

Τα εκλογικά τμήματα θα κλείσουν στις 10 το βράδυ , ώρα Αγγλίας, και το αποτέλεσμα αναμένεται τα ξημερώματα της Παρασκευής.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ