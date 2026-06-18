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Nίκη για τις ΗΠΑ η συμφωνία με Ιράν, λέει ο Τραμπ

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Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την αυξανόμενη κριτική, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που ασκείται από μέλη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι η συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου είναι μια «νίκη» για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Απέρριψε την αυξανόμενη κριτική, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που ασκείται από μέλη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

«Δεν υπάρχει καμία πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Ιράν από τις ΗΠΑ. Αυτές είναι ψευδείς ειδήσεις! Το μόνο που υπάρχει για τις ΗΠΑ είναι η επιτυχία, οι χαμηλότερες τιμές πετρελαίου και η νίκη. Δείτε το Χρηματιστήριο. Η Δημοκρατική προπαγάνδα παίζει!!!» δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο δίκτυό του Truth Social.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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