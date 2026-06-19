Στον «αέρα» οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν στην Ελβετία: Το παρασκήνιο της ξαφνικής ακύρωσης

Ακυρώθηκαν αιφνιδιαστικά οι προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, οι οποίες επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στο ελβετικό θέρετρο Μπούργκενστοκ, προκαλώντας νέα ερωτήματα για το μέλλον της διαδικασίας προσέγγισης μεταξύ των δύο χωρών.

Η συνάντηση θεωρείτο ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα αποτελούσε το πρώτο ουσιαστικό βήμα μετά την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, η οποία είχε δημιουργήσει προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης και επανεκκίνηση του διαλόγου σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων.

Ακύρωση την τελευταία στιγμή

Το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες δεν θα πραγματοποιηθούν όπως είχε προγραμματιστεί, χωρίς ωστόσο να δώσει εκτενείς εξηγήσεις για τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση.

Η εξέλιξη ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δεν θα μεταβεί τελικά στην Ελβετία για να συμμετάσχει στις επαφές. Η αμερικανική πλευρά απέφυγε να συνδέσει άμεσα την αλλαγή του προγράμματος με την ακύρωση των συνομιλιών, ωστόσο η χρονική σύμπτωση προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον.

Το παρασκήνιο της αναβολής

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη ήταν εκείνη που αποφάσισε να αναβάλει τη συνάντηση, επικαλούμενη τις εξελίξεις στον Λίβανο και τις συνεχιζόμενες ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ιρανική ηγεσία έκρινε πως οι περιφερειακές συνθήκες δεν ευνοούν αυτή τη στιγμή τη διεξαγωγή συνομιλιών υψηλού επιπέδου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα ρευστή.

Οι προσδοκίες από τη συνάντηση

Οι συνομιλίες στο Μπούργκενστοκ αναμενόταν να επικεντρωθούν στην εφαρμογή των όσων συμφωνήθηκαν μεταξύ των δύο πλευρών τις προηγούμενες εβδομάδες, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Δεν μιλούν για κατάρρευση της διαδικασίας

Παρά την αιφνιδιαστική ακύρωση, μέχρι στιγμής καμία από τις δύο πλευρές δεν αφήνει να εννοηθεί ότι η διαδικασία έχει εγκαταλειφθεί. Αντιθέτως, διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν ότι πρόκειται περισσότερο για αναβολή παρά για οριστικό ναυάγιο των επαφών.

Ωστόσο, η εξέλιξη καταδεικνύει πόσο ευάλωτη παραμένει η προσπάθεια προσέγγισης ΗΠΑ και Ιράν στις συνεχείς γεωπολιτικές αναταράξεις της Μέσης Ανατολής, όπου κάθε νέα κρίση μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη διπλωματική ατζέντα και τους σχεδιασμούς των εμπλεκόμενων πλευρών.

Διπλωματικές πηγές εκτιμούσαν ότι η συνάντηση θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία για μια πιο μόνιμη διαδικασία διαλόγου, ύστερα από χρόνια εντάσεων, κυρώσεων και αμοιβαίας δυσπιστίας.

Δεν μιλούν για κατάρρευση της διαδικασίας

Παρά την αιφνιδιαστική ακύρωση, μέχρι στιγμής καμία από τις δύο πλευρές δεν αφήνει να εννοηθεί ότι η διαδικασία έχει εγκαταλειφθεί. Αντιθέτως, διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν ότι πρόκειται περισσότερο για αναβολή παρά για οριστικό ναυάγιο των επαφών.