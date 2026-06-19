Τα στρατεύματα θα παραμείνουν στον νότιο Λίβανο «όσο πρέπει» διαμηνύει ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε σήμερα ότι τα στρατεύματα της χώρας του θα παραμείνουν στον Λίβανο για "όσο καιρό κρίνεται αναγκαίο", ενώ δεσμεύθηκε ότι το Ισραήλ θα αναγκάσει τη Χεζμπολάχ "να πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα", λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση ότι τέσσερις Ισραηλινοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε επιθέσεις της σιιτικής οργάνωσης στη διάρκεια της νύκτας.

"Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών μας ή του εδάφους μας και θα αναγκάσει τη Χεζμπολάχ να πληρώσει βαρύ τίμημα για αυτού τους είδους τις επιθέσεις", προειδοποίησε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του. Σύμφωνα με τον ίδιο, "το Ισραήλ θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο για όσο καιρό κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να προστατεύσουμε τις κοινότητές μας στον βορρά".

Παράλληλα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι "μετά την εγκληματική επίθεση της Χεζμπολάχ, η οποία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας, έδωσα εντολή στους IDF (σ.σ. ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) χθες τη νύκτα να πλήξουν τη Χεζμπολάχ με ισχύ".

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε σήμερα ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στον Λίβανο, παρά την υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο προβλέπει την παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα.

"Δεν θα επιτρέψουμε να πάθουν κακό οι στρατιώτες και οι πολίτες μας και κάθε παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ θα αντιμετωπίζεται με μεγάλη ισχύ", ανέφερε ο Κατς σε ανακοίνωσή του.

"Οι ΙDF θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο, από την ακτογραμμή ως τον λόφο του Μποφόρ, για να προστατεύουν τις βόρειες κοινότητες (του Ισραήλ), να αποτρέπουν απειλές και να καταστρέφουν υποδομές των τρομοκρατών στην περιοχή, τόσο πάνω όσο και κάτω από το έδαφος", πρόσθεσε.

Στο μεταξύ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι από τη νύκτα ως τώρα έχει πλήξει "περισσότερους από 80 στόχους" και έχει σκοτώσει "δεκάδες" μέλη της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

"Σε απάντηση στις επανειλημμένες και κατάφωρες παραβιάσεις (της εκεχειρίας) από τη Χεζμπολάχ, ο Τσαχάλ (...) έπληξε περισσότερα από 80 κέντρα διοίκησης των τρομοκρατών, (εκτοξευτήρες) και άλλες τρομοκρατικές υποδομές" του σιιτικού κινήματος που πρόσκειται στο Ιράν, επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ