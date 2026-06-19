Από το Μάντσεστερ στο Γουέστμινστερ: Ο Μπέρναμ φλερτάρει με την πρωθυπουργία της Βρετανίας

Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις δρομολογούνται στη Βρετανία μετά την επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο βρετανικό κοινοβούλιο, με τον δημοφιλή δήμαρχο του Μείζονος Μάντσεστερ να εμφανίζεται έτοιμος να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, αμφισβητώντας ευθέως τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Η εκλογή του Μπέρναμ σε κοινοβουλευτική έδρα θεωρείται από πολιτικούς αναλυτές το πρώτο βήμα για μια ευρύτερη προσπάθεια ανατροπής των εσωκομματικών συσχετισμών στους Εργατικούς, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες εκλογικές αποτυχίες του κόμματος. Ο ίδιος έστειλε σαφές μήνυμα αλλαγής, δηλώνοντας πως πρόκειται για «την τελευταία ευκαιρία να αλλάξουμε το Εργατικό Κόμμα» και να οικοδομηθεί μια πολιτική που θα βασίζεται στην ενότητα και την ελπίδα.

Από την πλευρά του, ο Κιρ Στάρμερ εμφανίζεται αποφασισμένος να υπερασπιστεί την ηγεσία του. Ξεκαθάρισε ότι θα είναι υποψήφιος σε οποιαδήποτε εσωκομματική αναμέτρηση, υποστηρίζοντας ότι μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα σε πολιτική αστάθεια. «Δεν πρόκειται να κάνω πίσω», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο 56χρονος Μπέρναμ, που έχει χτίσει ισχυρό πολιτικό προφίλ στον βιομηχανικό βορρά της Αγγλίας, προβάλλει ως εκφραστής των περιοχών που θεωρούν ότι έχουν παραμεληθεί από το πολιτικό κατεστημένο του Λονδίνου. Ως δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ κέρδισε αναγνώριση για τη μεταρρύθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών και για τη στάση που κράτησε κατά την πανδημία, όταν συγκρούστηκε με την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον διεκδικώντας περισσότερη οικονομική στήριξη για την περιοχή του.

Παρότι δεν έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένο πολιτικό πρόγραμμα, θεωρείται εκπρόσωπος μιας πιο αριστερής και παρεμβατικής προσέγγισης, με θέσεις υπέρ της ενίσχυσης του δημόσιου τομέα και της κρατικής παρέμβασης σε κρίσιμες υπηρεσίες. Παράλληλα, επιδιώκει να καθησυχάσει τις αγορές, δηλώνοντας ότι στηρίζει τη δημοσιονομική πειθαρχία.

Η επιστροφή του στο Γουέστμινστερ ανοίγει πλέον έναν νέο κύκλο εσωκομματικής αντιπαράθεσης στους Εργατικούς, με αρκετούς να βλέπουν στο πρόσωπό του τον πιθανότερο αντίπαλο του Στάρμερ για την ηγεσία και ενδεχομένως τον επόμενο διεκδικητή της πρωθυπουργίας.