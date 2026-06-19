Καθησυχαστικός σε σχέση με την αναβολή των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν ο ΥΠΕΞ Γαλλίας

Καθησυχαστικός, σε σχέση με την αναβολή των προγραμματισμένων για σήμερα στην Ελβετία συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν, εμφανίστηκε ο Yπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό επισημαίνοντας ότι μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας για την Ειρήνη, πριν από 36 ώρες στις Βερσαλλίες, η συνάντηση αυτή είχε χάσει ένα τμήμα του ενδιαφέροντος της.

Ωστόσο υπάρχουν ακόμα πολλά δύσκολα ζητήματα εκκρεμή, είπε ο Γάλλος Υπουργός μιλώντας στον γαλλικό σταθμό France info, προσθέτοντας ότι αυτό που προέχει στην παρούσα φάση είναι να ξεκινήσουν οι συνομιλίες για τα πρώτα βήματα που προβλέπονται στη συμφωνία, δηλαδή το άνοιγμα των στενών του Ορμουζ και η παύση πυρός σε όλα τα μέτωπα.

Μετά την υλοποίηση αυτών των βημάτων και εφόσον βεβαίως επέλθει κάποια σταθερότητα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν οι επόμενες διαβουλεύσεις για τα πυρηνικά του Ιράν και τους πυραύλους του κατέληξε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών.

πηγή: ΚΥΠΕ