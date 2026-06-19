Το κρυφό «χρυσωρυχείο» του Μουντιάλ: Πώς τα διαλείμματα για νερό φέρνουν δισεκατομμύρια

Τέσσερα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα σε κάθε παιχνίδι. Ή διαφορετικά επτά ώρες, 30 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα σε όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (11/6/-19/7). Τόσες-όπως αναφέρει σχετικά το BBC- είναι οι επιπλέον τηλεοπτικές ώρες διαφημίσεων που παρακολουθούν οπαδοί του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια των υποχρεωτικών διαλειμμάτων ενυδάτωσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι διαφημίσεις επιτρέπεται να ξεκινούν 20 δευτερόλεπτα αφότου ο διαιτητής σφυρίξει για την τρίλεπτη παύση στα μέσα κάθε ημιχρόνου και πρέπει να τελειώνουν 30 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει ξανά η δράση.

Αυτό ισοδυναμεί με πιθανά οκτώ επιπλέον διαφημιστικά 30 δευτερολέπτων ανά αγώνα για κάθε ραδιοτηλεοπτικό φορέα σε κάθε χώρα, 832 συνολικά μεταξύ της έναρξης και του τέλους του τουρνουά.

Ειδικοί δήλωσαν στο BBC Sport ότι ένα μέσο διαφημιστικό χρονικό διάστημα 30 δευτερολέπτων για το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Fox Sports κοστίζει μεταξύ 200.000 δολαρίων και 300.000 δολαρίων, φτάνοντας τα 750.000 δολάρια κατά τη διάρκεια των αγώνων των ΗΠΑ.

Αυτό σημαίνει ότι η διαφήμιση κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων για ενυδάτωση είναι πιθανό να αποφέρει περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια μόνο στις ΗΠΑ.

Τα διαλείμματα ενυδάτωσης έχουν διαταράξει τη δυναμική των αγώνων, έχουν προκαλέσει έντονες επικρίσεις από προπονητές και παίκτες και έχουν προκαλέσει έντονες αποδοκιμασίες από οπαδούς σχεδόν σε κάθε γήπεδο.

Η FIFA επέμεινε ότι τα διαλείμματα ενυδάτωσης έχουν εισαχθεί για να ωφελήσουν την ευημερία των παικτών και ότι η αθλητική ακεραιότητα σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται εξίσου σε κάθε αγώνα, ακόμη και όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές σε στεγασμένα, κλιματιζόμενα στάδια.

Οι φίλαθλοι στο Ηνωμένο Βασίλειο προστατεύονται από τις διαφημίσεις κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ενυδάτωσης, επειδή το BBC δεν χρησιμοποιεί διαφημίσεις και η δυνατότητα του ITV να προβάλλει διαφημίσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα περιορίζεται από τους κανονισμούς της Ofcom που διέπουν τον αριθμό των διαφημίσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια περίοδο 60 λεπτών.

Αλλά και αλλού οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν πώς θα χρησιμοποιήσουν τα διαλείμματα και οι περισσότεροι τα έχουν χρησιμοποιήσει ως ευκαιρία για να αποκομίσουν επιπλέον χρήματα από τη διαφήμιση

Το Fox Sports, ο αμερικανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, χρησιμοποιεί το μέγιστο δυνατό διαφημιστικό χρόνο κατά τη διάρκεια των παύσεων και τις εμφανίζει σε πλήρη οθόνη.

Έχει επίσης εισαγάγει το ίδιο το διαφημιστικό διάλειμμα ως «χορηγούμενο από» μια μάρκα, και με την Coca Cola, χορηγό της FIFA.

«Οι Αμερικανοί έχουν συνηθίσει τις διαφημίσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα εδώ και 40, 50 χρόνια, οπότε πολιτισμικά αυτό ταιριάζει απόλυτα», λέει ο Ρομπ ντι Γκισί, λέκτορας αθλητικής διοίκησης στο Wharton School του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια.

Ο αμερικανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Telemundo, ο οποίος μεταδίδει αγώνες στα ισπανικά και απευθύνεται σε Λατινοαμερικανούς, είναι ένας από τους λίγους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς που έχουν αποφασίσει να μην προβάλλουν διαφημίσεις κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

Σε άλλες μεγάλες αγορές σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούνται επίσης διαφημίσεις, όπως στο Μεξικό, τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Αυστραλία, τη Μέση Ανατολή και την Υποσαχάρια Αφρική.

«Όταν αρχίσετε να το αυξάνετε σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, είναι πιθανώς να φτάσουμε ένα δισεκατομμύριο δολάρια από διαφημίσεις διαλειμμάτων ενυδάτωσης σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε ο Ντι Γκίσι.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ