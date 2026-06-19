Ο Νετανιάχου δοκιμάζει την υπομονή του Τραμπ – Γιατί ο Λίβανος γίνεται παγίδα για τη συμφωνία με το Ιράν

Η συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο εξελίσσεται σε κρίσιμο τεστ για τη νέα συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με ανάλυση του Al Jazeera. Παρότι το μνημόνιο κατανόησης Ουάσιγκτον – Τεχεράνης προβλέπει τον μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου και του Λιβάνου, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στη χώρα.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται πλέον ανοιχτά ενοχλημένη από τη στάση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει διαμηνύσει ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν την ειρήνη και αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα – περιλαμβανομένων του Λιβάνου, της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να ολοκληρώσει τη συμφωνία εκεχειρίας όσο ο Λίβανος παραμένει υπό επίθεση. Σύμφωνα με το Al Jazeera, η θέση αυτή φάνηκε να επηρεάζει άμεσα τις εξελίξεις, καθώς οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν για τις τεχνικές λεπτομέρειες της συμφωνίας αναβλήθηκαν μετά τις νέες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Αναλυτές που μίλησαν στο Al Jazeera εκτιμούν ότι ο Λίβανος αποτελεί το πιο ευάλωτο σημείο της διπλωματικής προσπάθειας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο Τρίτα Πάρσι, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Quincy Institute for Responsible Statecraft, σημείωσε ότι το ζήτημα του Λιβάνου είναι καθοριστικής σημασίας για το Ιράν, το οποίο συνδέει την εκεχειρία με τον τερματισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων και την αποχώρηση του Ισραήλ από λιβανικό έδαφος.

Την ίδια ώρα, φιλοϊσραηλινοί κύκλοι στις ΗΠΑ αντιδρούν στις πρόνοιες της συμφωνίας που αφορούν τον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει την ελευθερία στρατιωτικής δράσης απέναντι σε απειλές. Ωστόσο, σύμφωνα με το Al Jazeera, το κείμενο του μνημονίου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου.

Ο Ράιαν Κοστέλο, διευθυντής πολιτικής του National Iranian American Council, ανέφερε στο Al Jazeera ότι ο Λίβανος αποτελεί τη μεγαλύτερη δοκιμασία για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Προειδοποίησε μάλιστα ότι, εάν η κατάσταση εκτροχιαστεί, δεν αποκλείεται να υπάρξει επιστροφή σε ευρύτερη σύγκρουση, τουλάχιστον μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Το Al Jazeera σημειώνει ότι, σε αντίθεση με προηγούμενες φάσεις της κρίσης, αυτή τη φορά η Ουάσιγκτον δεν φαίνεται διατεθειμένη να αποσυνδέσει πλήρως το λιβανικό μέτωπο από τη συνολική συμφωνία με το Ιράν. Το μνημόνιο, που έχει υπογραφεί από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, είναι δημόσιο και περιλαμβάνει ρητή αναφορά στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο.

Σύμφωνα με αναλυτές, το ερώτημα πλέον είναι εάν οι ΗΠΑ θα αρκεστούν σε δημόσιες προειδοποιήσεις ή εάν θα χρησιμοποιήσουν την πραγματική τους επιρροή προς το Ισραήλ – στρατιωτική, διπλωματική και πολιτική – ώστε να πιέσουν τον Νετανιάχου να αλλάξει στάση.

Ο Μάθιου Ντας, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Center for International Policy, δήλωσε στο Al Jazeera ότι ο Τραμπ φαίνεται να αντιλαμβάνεται πως ο Νετανιάχου μπορεί να υπονομεύσει την εκεχειρία μέσω της εκστρατείας στον Λίβανο. Όπως υπογράμμισε, το πραγματικό ερώτημα είναι κατά πόσο ο Αμερικανός πρόεδρος είναι αυτή τη φορά έτοιμος να ασκήσει ουσιαστική πίεση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.