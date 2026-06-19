Washington Post: Ο Νετανιάχου απειλεί να τινάξει στον αέρα τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν

Σοβαρές ανησυχίες στην Ουάσινγκτον προκαλεί η στάση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε κινήσεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ για μια μακροπρόθεσμη συμφωνία με το Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, το οποίο επικαλείται νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν ενημερώσει την κυβέρνηση ότι το Ισραήλ εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, παρά την εκεχειρία που ανακοινώθηκε νωρίτερα.

Όπως αναφέρεται, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να περιπλέξει περαιτέρω τις ήδη ευαίσθητες σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, καθώς η ιρανική πλευρά θεωρεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση οποιασδήποτε διπλωματικής διαδικασίας.

Η Washington Post σημειώνει ότι ενδεχόμενη κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία που επιτεύχθηκε πρόσφατα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ παράλληλα ενδέχεται να δοκιμάσει και τις σχέσεις του Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Αμερικανού προέδρου από τη Γαλλία, στο περιθώριο της συνόδου της G7, όπου παραδέχθηκε ότι υπάρχει διαφωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για το ζήτημα του Λιβάνου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ φέρεται να έχει ζητήσει από τον Νετανιάχου αυτοσυγκράτηση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Οι αμερικανικές εκτιμήσεις συνδέουν παράλληλα τη στάση του Ισραηλινού ηγέτη με τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας. Όπως αναφέρεται, ενόψει των εκλογών του φθινοπώρου, ο Νετανιάχου θεωρεί ότι η διατήρηση σκληρής γραμμής απέναντι στη Χεζμπολάχ αποτελεί σημαντικό στοιχείο της πολιτικής του επιβίωσης, ενώ μια υποχώρηση ή αποχώρηση από τον νότιο Λίβανο θα μπορούσε να εκληφθεί από μέρος της ισραηλινής κοινής γνώμης ως ένδειξη αδυναμίας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη Washington Post, στο Ισραήλ υπάρχει δυσαρέσκεια για ορισμένες πρόνοιες του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με Ισραηλινούς αξιωματούχους να εκφράζουν την άποψη ότι αποδυναμώνεται η πολιτική πίεσης προς την Τεχεράνη.

Από αμερικανικής πλευράς, πάντως, κυβερνητικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι η συμφωνία δεν περιορίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται απέναντι σε επιθέσεις της Χεζμπολάχ, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι βασικός στόχος της Ουάσινγκτον παραμένει η σταθερότητα στην περιοχή και η αποφυγή μιας ευρύτερης κρίσης με διεθνείς οικονομικές συνέπειες.

Η έκθεση, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα της Washington Post, προειδοποιεί ότι ακόμη και χωρίς νέα στρατιωτική κλιμάκωση, η διατήρηση ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο ενδέχεται να αποτελέσει παράγοντα αποσταθεροποίησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέας σύγκρουσης ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ.