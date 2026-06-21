Στην Ελβετία κρίνεται το μέλλον της Μέσης Ανατολής – Ξεκίνησαν οι τριμερείς συνομιλίες Ιράν, ΗΠΑ και Κατάρ

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Στην Ελβετία κρίνεται το μέλλον της Μέσης Ανατολής – Ξεκίνησαν οι τριμερείς συνομιλίες Ιράν, ΗΠΑ και Κατάρ

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Στο επίκεντρο Λίβανος, παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και ζητήματα εκεχειρίας, με το Κατάρ σε ρόλο μεσολαβητή

Τριμερείς συνομιλίες ξεκίνησαν στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ στον ρόλο του μεσολαβητή με θέμα τον Λίβανο και τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, μετέδωσε η κρατική ιρανική τηλεόραση.

«Μία τριμερής σύσκεψη με την συμμετοχή του Ιράν, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ σχετικά με τα θέματα μίας συνολικής εκεχειρίας στον Λίβανο και των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων διεξάγεται αυτήν την στιγμή» στην Ελβετία, μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε, επικαλούμενο πηγή της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας ότι το Στενό του Ορμούζ δεν θα ανοίξει όσο δεν γίνεται σεβαστή η εκεχειρία στον Λίβανο και δεν εκδίδονται οι άδειες για την πώληση του ιρανικού πετρελαίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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