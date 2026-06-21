Βανς από την Ελβετία: «Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν» – Ανοικτό το ενδεχόμενο αλλαγής σχέσεων στη Μέση Ανατολή

Την πεποίθηση ότι οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελβετία μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές αλλαγές στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, κατά τη διάρκεια ζωντανής συνέντευξης Τύπου από τον χώρο των συνομιλιών, σημειώνοντας ότι έχει καταγραφεί «σημαντική πρόοδος» τις τελευταίες ώρες.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ανέφερε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε εντολή στην αμερικανική αντιπροσωπεία να επιδιώξει διπλωματική λύση σε μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν τη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ αξιοποιούν τη διπλωματία ως βασικό εργαλείο για την αποκλιμάκωση της έντασης.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μάς έστρωσε τον δρόμο για να βρούμε μια διπλωματική λύση για μια σειρά θεμάτων», δήλωσε ο Βανς, προσθέτοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η επίλυση επιμέρους διαφορών, αλλά η διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου σχέσεων στην περιοχή.

Όπως σημείωσε, οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να συμβάλουν σε πιο σταθερές και προβλέψιμες σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πιο μακροπρόθεσμης αλλαγής στη γεωπολιτική ισορροπία της περιοχής. «Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να αλλάξουμε μόνιμα τις σχέσεις στη Μέση Ανατολή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε ότι η Τεχεράνη παραμένει «παράγοντας αστάθειας στη Μέση Ανατολή» και «περιφερειακής αποσταθεροποίησης». Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, σημειώνοντας ότι «έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος τις τελευταίες ώρες».

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος πρόσθεσε ότι υπάρχει προοπτική για ένα μέλλον στο οποίο οι πλευρές θα μπορούν να συνεργαστούν για την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή, ενώ αποκάλυψε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει ζητήσει από την αμερικανική αντιπροσωπεία να επιδιώξει μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις με το Ιράν και τον ιρανικό λαό.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μάς ζήτησε να γυρίσουμε σελίδα και να μεταμορφώσουμε τη σχέση μας με τον λαό του Ιράν», ανέφερε ο Βανς, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της Ουάσινγκτον είναι η διαμόρφωση ενός νέου κεφαλαίου στις διμερείς σχέσεις, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.