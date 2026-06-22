Ο Άντι Μπέρναμ επιβεβαιώνει ότι θα διεκδικήσει την πρωθυπουργία μετά την παραίτηση Στάρμερ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Κολομβία: «Ξεκινά μια νέα εποχή για το έθνος» Νίκη του σκληροπυρηνικού δεξιού Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια και θαυμαστή του Τραμπ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οριακή επικράτηση έναντι της αριστεράς και υπόσχεση για μετωπική κατά των καρτέλ.

 Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, πανηγύρισε χθες Κυριακή την έναρξη «νέας εποχής» στη χώρα, μετά τη νίκη του επί του υποψηφίου της παράταξης που σχημάτισε την πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς στην ιστορία του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

Μίλησε για την «έναρξη νέας ιστορίας για το έθνος», «νέας εποχής», απευθυνόμενος σε χιλιάδες οπαδούς του στη Μπαρανκίγια (βόρεια).

Ο 47χρονος ποινικολόγος, δηλωμένος θαυμαστής του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να κέρδισε με οριακή διαφορά τον αντίπαλό του, τον γερουσιαστή της αριστεράς Ιβάν Σεπέδα, στον χθεσινό δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος, που ευαγγελίζεται μετωπική επίθεση εναντίον των ένοπλων οργανώσεων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, επανέλαβε πως θα καταδιώξει τους «εγκληματίες» στο πλαίσιο «του Συντάγματος και των νόμων της δημοκρατίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΚΟΛΟΜΒΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα