Παράπονα παικτών, προβληματισμός για το χορτάρι και κριτική από φιλάθλους: Οι σκιές πάνω από το γήπεδο του τελικού του Μουντιάλ 2026

Προβληματισμός, ανησυχίες και επικρίσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο τραπέζι συζήτησης του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου θα διεξαχθεί στο MetLife Stadium (μετονομασμένο προσωρινά σε New York New Jersey Stadium για τις ανάγκες της διοργάνωσης), στο East Rutherford του Νιου Τζέρσεϊ, λίγο έξω από τη Νέα Υόρκη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν την έναρξη της διοργάνωσης, σε σχετική κριτική των συντακτών του The Athletic για τα 16 γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το στάδιο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ ήταν τελευταίο στη σχετική κατάταξη, με βαθμολογία 30/50.

Παίκτες, όπως οι, Αντριάν Ραμπιό, Γουίλιαμ Σαλιμπά (Γαλλία), έχουν χαρακτηρίσει τον αγωνιστικό χώρο εξαιρετικά σκληρό, με αίσθηση που θυμίζει τεχνητό χλοοτάπητα. Ο Γάλλος ομοσπονδιακός προπονητής Ντιντιέ Ντεσάμπ δήλωσε ότι η κατάσταση του γηπέδου ήταν «πολύ σκληρή και καταπονούσε τους μύες των παικτών», ενώ ο Βραζιλιάνος επιθετικός Βινίσους επεσήμανε ότι λόγω της ζέστης, το γρασίδι στεγνώνει πολύ γρήγορα, κάνοντας το παιχνίδι αργό

Το MetLife - έδρα των Τζάιαντς Νέας Υόρκης (New York Giants) και των Τζετς Νέας Υόρκης (New York Jets) και με χωρητικότητα 82.500 επιλέχθηκε για το κορυφαίο και τελευταίο ραντεβού του Μουντιάλ 2026, επειδή βρίσκεται κοντά στη Νέα Υόρκη. Βρίσκεται στην ανατολική ακτή, επομένως η ζώνη ώρας είναι καλύτερη για ένα παγκόσμιο κοινό από τη δυτική Αμερική. Βέβαια η μετακίνηση προς αυτό δεν είναι εύκολη ή φθηνή.

Επίσης το γήπεδο, που ολοκληρώθηκε το 2010, έχει δεχθεί έντονη κριτική από το φίλαθλο κοινό χαρακτηριζόμενο συχνά ως «αδιάφορο» ή «ψυχρό». Ενώ διαθέτει άριστες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, το εξωτερικό του θυμίζει απλά ένα ασημί οβάλ κτίριο χωρίς τον χαρακτήρα που αρμόζει σε έναν τελικό παγκοσμίου βεληνεκούς.

Όμως, κύρια ανησυχία παραμένει η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου.

Στην καθημερινή του ζωή, το MetLife είναι ένα στάδιο του NFL με τεχνητό χλοοτάπητα. Φυσικός χλοοτάπητας αγοράστηκε για το Παγκόσμιο Κύπελλο και τοποθετήθηκε από πάνω.

Η FIFA δηλώνει, από τη μεριά της, ότι «κάθε γήπεδο είναι υγιές και λειτουργεί όπως προορίζεται για κορυφαίους αγώνες» και ο χώρος δεν θα φιλοξενήσει αγώνα μεταξύ της φάσης «των 16» στις 5 Ιουλίου και του τελικού, δίνοντας στο γρασίδι χρόνο να ανακάμψει.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ