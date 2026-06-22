Η Ουάσινγκτον ανέστειλε επισήμως τις κυρώσεις σε βάρος του ιρανικού πετρελαίου έως την 21η Αυγούστου

Οι ΗΠΑ ανέστειλαν επίσημα σήμερα έως την 21η Αυγούστου τις κυρώσεις τους σε βάρος του ιρανικού πετρελαίου, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας που υπέγραψαν με την Τεχεράνη.

«Όλες οι συναλλαγές» που προηγουμένως «απαγορεύονταν» σχετικά με την παραγωγή, την πώληση, τη μεταφορά υδρογονανθράκων ιρανικής προέλευσης «επιτρέπονται έως την 21η Αυγούστου στις 00.01'» ώρα Ουάσινγκτον, σύμφωνα με μια καταχώρηση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, το οποίο διαχειρίζεται τις οικονομικές κυρώσεις.

Η ανακοίνωση οδήγησε σε πτώση των τιμών πετρελαίου, που είχαν ήδη μειωθεί. Η τιμή του βαρελιού του Μπεντ της Βόρειας Θάλασσας κυμαινόταν στα 77,80 δολάρια γύρω στις 17.00 ώρα Ελλάδας.

Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν τη 18η Ιουνίου να τερματίσουν κάθε είδους μονομερείς και διεθνείς κυρώσεις σε βάρος του Ιράν.

«Οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων δεν περιορίζονται πλέον», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί, μετά τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον που διεξήχθησαν στην Ελβετία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ