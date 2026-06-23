Διαψεύδει η Τεχεράνη τον Βανς για επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων από την ΔΟΑΕ

Το Ιράν δεν σκοπεύει να επιτρέψει στην Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA / ΔΟΑΕ) να επιθεωρεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίσθηκαν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Επειτα από τις συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ στην Ελβετία, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι Ιρανοί «δέχθηκαν να απευθύνουν πρόσκληση στους επιθεωρητές» της IAEA ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για «ένα σημαντικό βήμα προς την οριστική αποπυρηνικοποπίηση, δηλαδή τον καθολικό τερματισμό του προγράμματος πυρηνικού εξοπλισμού του Ιράν».

Ομως η Τεχεράνη διέψευσε ότι έχει καλέσει τους επιθεωρητές της IAEA στις βασικές εγκαταστάσεις του πυρηνικού της προγράμματος.

«Δεν είχαμε συνάντηση με τον γενικό διευθυντή της IAEA» Ραφάελ Γκρόσι, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

«Ούτε προβλέπουμε επιθεώρηση από την IAEA των πυρηνικών εγκαταστάσεων που επλήγησαν από την αμερικανική και σιωνιστική στρατιωτική επίθεση», πρόσθεσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα στην Τεχεράνη.

Από την πλευρά του, ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Εθνη στην Γενεύη Αλί Μπαχρέινι διέψευσε επίσης ότι υπάρχει τέτοιου είδους απόφαση. «Είναι υπερβολικά νωρίς για να εγερθούν αυτά τα θέματα», που ανήκουν στην «επόμενη φάση, σύμφωνα με το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα», είπε στους δημοσιογράφους. «Κάθε πληροφορία επί του θέματος αυτού είναι εσφαλμένη».

Τον Ιούνιο 2025, κατά την διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών που ξεκίνησε με ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, του Φορντό, της Νατάνζ και του Ισφαχάν. Τότε ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι «αφάνισε» το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Το συγκρότημα της Νατάνζ έγινε εκ νέου στόχος στον τελευταίο πόλεμο.

Η έκταση των ζημιών δεν είναι γνωστή και το Ιράν προβάλλει θέματα ασφαλείας για να αρνηθεί την πρόσβαση στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις.

Με βάση νόμο που ψηφίσθηκε από το ιρανικό κοινοβούλιο, το Ιράν διέκοψε τον Ιούλιο 2025 κάθε συνεργασία με την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τον οργανισμό του ΟΗΕ ότι δεν καταδίκασε την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση.

Το Ιράν δέχθηκε ωστόσο τον Σεπτέμβριο 2025 να υποδεχθεί εκ νέου τους επιθεωρητές, έπειτα από συμφωνία για νέο πλαίσιο συνεργασίας, και μέλη του προσωπικού της IAEA έχουν επισκεφθεί τους τελευταίους μήνες το Ιράν, και ειδικότερα την πυρηνική εγκατάσταση του Μπουσέρ. Αλλά δεν είχαν πρόσβαση στα βομβαρδισμένα τμήματα.

«Στην ουσία, δεν υπάρχει επ' αυτού κανένα σχετικό πρωτόκολλο», επανέλαβε σήμερα ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ