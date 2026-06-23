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Ξανά στην προεδρική κούρσα ο Ερντογάν με το ΑΚΡ - Στήριξη και από το MHP

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Για τη λήψη σχετικής απόφασης απαιτείται η στήριξη τουλάχιστον 360 από τους 600 Βουλευτές.

Ο Ταγίπ Ερντογάν θα είναι εκ νέου ο υποψήφιος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στις επόμενες προεδρικές εκλογές στην Τουρκία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του κόμματος, Ομέρ Τσελίκ.

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του AKP, ο Τσελίκ ανέφερε ότι όλα τα αρμόδια όργανα του κόμματος έχουν «σαφή και αποφασιστική στάση» υπέρ της νέας υποψηφιότητας του Τούρκου Προέδρου.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του ηγέτη του MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, υπέρ της υποψηφιότητας Ερντογάν, ο Τσελίκ είπε ότι το AKP τις υποδέχθηκε «με ευγνωμοσύνη», σημειώνοντας ότι επιβεβαιώνουν τη συμφωνία στο εσωτερικό της κυβερνητικής Συμμαχίας του Λαού.

Το ζήτημα της νέας υποψηφιότητας του Ερντογάν είχε επαναφέρει στις 15 Ιουνίου ο σύμβουλός του, Μεχμέτ Ουτσούμ, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να ανοίξει ο δρόμος μέσω απόφασης της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης για ανανέωση των εκλογών.

Για τη λήψη σχετικής απόφασης απαιτείται η στήριξη τουλάχιστον 360 από τους 600 Βουλευτές.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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