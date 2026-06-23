Λαβρόφ: Οι ΗΠΑ εγκατέλειψαν τον ρόλο του «αμερόληπτου μεσολαβητή» για την Ουκρανία

Η Ρωσία εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ απομακρύνονται από τον ρόλο του "αμερόληπτου μεσολαβητή" στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

"Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, κρίνοντας από τις ενέργειές τους, φαίνεται να έχουν εγκαταλείψει κάθε αξίωση για τον ρόλο του αμερόληπτου μεσολαβητή και αντ' αυτού ακολουθούν τον δρόμο της εντατικοποίησης της πίεσης των κυρώσεων στη Ρωσία", εκτίμησε ο Λαβρόφ απευθυνόμενος σε ξένους διπλωμάτες στη Μόσχα.

Παράλληλα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι προσφέροντας στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία, "η Ευρώπη γίνεται ξανά η βασική απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ