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Η βίλα των σκανδάλων αλλάζει χέρια: Το Κατάρ αγοράζει το «παλάτι» του Μπερλουσκόνι - Deal μαμούθ €350 εκατ!

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ένα από τα πιο εμβληματικά και πολυσυζητημένα ακίνητα της Ιταλίας ετοιμάζεται να αλλάξει ιδιοκτήτη. Η θρυλική βίλα «Τσερτόζα» του Σίλβιο Μπερλουσκόνι στη Σαρδηνία, που φιλοξένησε παγκόσμιους ηγέτες αλλά και τα διαβόητα πάρτι «μπούνγκα μπούνγκα», φέρεται να περνά στα χέρια της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ έναντι 350 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, η βίλα «Τσερτόζα» της Σαρδηνίας, ιδιοκτησίας της οικογένειας Μπερλουσκόνι, πρόκειται να πουληθεί σύντομα στην βασιλική οικογένεια του Κατάρ.

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Corriere della Sera γράφει ότι η πολυτελής αυτή έπαυλη πρόκειται να μεταβιβαστεί στην οικογένεια Αλ Θάνι, έναντι 350 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς η οικογένεια του εκλιπόντος Ιταλού πολιτικού και μεγιστάνα έκανε δεκτή τη δεσμευτική πρόταση αγοράς του ακινήτου.

Αρχικά, η αξία της είχε υπολογιστεί στα 500 εκατομμύρια ευρώ. H τελική συμφωνία πώλησης πρόκειται να υπογραφεί με την Constellation hotels holding Ltd Sca, εταιρία επενδύσεων με έδρα το Λουξεμβούργο.

Η βίλα διαθέτει εκατόν είκοσι έξι δωμάτια, σε συνολική εσωτερική έκταση 4.500 τετραγωνικών μέτρων, ένα θέατρο με έμπνευση από την αρχιτεκτονική της Αρχαίας Ελλάδας, πισίνες και ένα τεράστιο πάρκο, δίπλα στην θάλασσα.

Η αχανής παραθαλάσσια κατοικία αποκτήθηκε από τον Μπερλουσκόνι το 1980, ο οποίος φιλοξένησε εκεί σειρά παγκόσμιων ηγετών, όπως τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζορτζ Μπους, και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Όμως αποτέλεσε και το σκηνικό των διαβόητων πάρτι «μπούνγκα μπούνγκα» που στιγμάτισαν την πολιτική καριέρα του Μπερλουσκόνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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