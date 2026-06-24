Έπεσε η δημοτικότητα της Μελόνι ή παραμένει κυρίαρχη; Τι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις μετά τον καβγά με τον Τραμπ

Η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι έφερε στο προσκήνιο ένα ερώτημα που απασχολεί την ιταλική πολιτική σκηνή: πόσο δημοφιλής παραμένει σήμερα η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης;

Αφορμή αποτέλεσε η πρόσφατη ανάρτηση του Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι η Μελόνι επιδίωξε να φωτογραφηθεί μαζί του προκειμένου να ενισχύσει την πολιτική της εικόνα, ισχυριζόμενος παράλληλα ότι η δημοτικότητά της στην Ιταλία βρίσκεται σε πτώση.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός απάντησε απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς αυτούς ως αβάσιμους, ωστόσο η συζήτηση που ακολούθησε έστρεψε το ενδιαφέρον στα πραγματικά δημοσκοπικά δεδομένα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η προσωπική αποδοχή της Μελόνι έχει υποχωρήσει σε σύγκριση με την περίοδο που ανέλαβε την εξουσία. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο, το 35% των Ιταλών δηλώνει ότι έχει θετική άποψη για την πρωθυπουργό, ενώ το 57% εκφράζει αρνητική γνώμη.

Σε άλλη έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο, το ποσοστό αποδοχής της καταγράφηκε στο 44%, επιβεβαιώνοντας ότι η δημοτικότητά της δεν βρίσκεται πλέον στα επίπεδα των πρώτων χρόνων της θητείας της.

Η διαφορά γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν συγκριθούν τα σημερινά στοιχεία με εκείνα του 2023. Τότε, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας, το 57% των Ιταλών εξέφραζε θετική άποψη για τη Μελόνι, αποτυπώνοντας το ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο που διέθετε εκείνη την περίοδο.

Παρά τη μείωση αυτή, η πολιτική της κυριαρχία δεν φαίνεται να αμφισβητείται. Το κόμμα της, οι Αδελφοί της Ιταλίας, παραμένει σταθερά πρώτο στις δημοσκοπήσεις και διατηρεί σημαντική διαφορά από τους βασικούς πολιτικούς του αντιπάλους.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το κόμμα συγκεντρώνει 28,6% στην πρόθεση ψήφου, ενώ το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα ακολουθεί με 21,5%. Η διαφορά αυτή καταδεικνύει ότι, παρά τη φθορά που καταγράφεται στην προσωπική της εικόνα, η εκλογική της βάση παραμένει ισχυρή.

Πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η προσωπική δημοτικότητα ενός ηγέτη δεν μεταφράζεται πάντοτε αυτόματα σε εκλογική δύναμη. Στην περίπτωση της Μελόνι, η εικόνα της μπορεί να έχει αποδυναμωθεί σε σχέση με τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής της, ωστόσο εξακολουθεί να προηγείται καθαρά των πολιτικών της αντιπάλων.

Την ίδια ώρα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός συνεχίζει να καταγράφει καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με αρκετούς άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, γεγονός που ενισχύει τη θέση της στο ευρωπαϊκό πολιτικό σκηνικό.

Το γενικό συμπέρασμα των τελευταίων δημοσκοπήσεων είναι ότι η Τζόρτζια Μελόνι δεν απολαμβάνει πλέον τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά δημοτικότητας που κατέγραφε αμέσως μετά την εκλογική της νίκη. Ωστόσο, παραμένει η ισχυρότερη πολιτική προσωπικότητα της Ιταλίας και εξακολουθεί να διαθέτει σαφές προβάδισμα έναντι των αντιπάλων της, παρά τη φθορά που καταγράφεται στην προσωπική της εικόνα.