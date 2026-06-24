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Ερντογάν: Πιθανό τετ α τετ με Τραμπ στο περιθώριο συνόδου κορυφής ΝΑΤΟ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Πολύ πιθανή χαρακτήρισε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την πραγματοποίηση κατ’ ιδίαν συνάντησής του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της επικείμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

«Κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει τετ α τετ συνάντηση με τον Τραμπ», δήλωσε μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του AKP. Για τη διαδικασία για μια «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία», ανέφερε ότι η Κυβέρνηση θα προωθήσει όσες νομοθετικές ρυθμίσεις καταφέρει να ολοκληρώσει εγκαίρως.

Αναφερόμενος στην κρίση με το Ιράν, ο Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία παρέμεινε μακριά από τον «πύρινο κλοιό», παρά τις προκλήσεις, και ότι η διαχείρισή της ανέδειξε τη δύναμη της Τουρκικής Δημοκρατίας και τα πλεονεκτήματα του προεδρικού συστήματος.

Όπως είπε, η Άγκυρα συνέβαλε στη διαπραγματευτική διαδικασία μέσω παρασκηνιακής διπλωματίας, άμεσων παρεμβάσεων και ενεργειών για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης.

Παράλληλα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ισραήλ, κατηγορώντας το ότι δεν ανέχεται ούτε την παραμικρή πιθανότητα ειρήνης και ότι προσπαθεί να υπονομεύσει τη συμφωνία για την ιρανική κρίση. Έκανε λόγο για «ομάδα μαινόμενων ριζοσπαστών» και χαρακτήρισε το Ισραήλ «δίκτυο σφαγών», το οποίο, όπως υποστήριξε, έχει μετατρέψει την τρομοκρατία και την κατοχή σε κρατική πολιτική.

«Εάν έρθει η ειρήνη στην περιοχή μας, θα έρθει παρά το Ισραήλ και παρά τις μηχανορραφίες του», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες για μόνιμη επίλυση της κρίσης με το Ιράν.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

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