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Καταγγελία «Τζουμχουριέτ»: Το ΝΑΤΟ αποκλείει δημοσιογράφους που δεν ακολουθούν την κυβερνητική γραμμή της Άγκυρας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με την εφημερίδα, η απόφαση κοινοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον εκπρόσωπο της εφημερίδας στην Άγκυρα, Σερτάτς Ες, και στον δημοσιογράφο Μπατού Μποζκούρκ. Στο μήνυμα αναφερόταν ότι η απόφαση είναι οριστική και ότι δεν μπορούν να εξηγηθούν οι λόγοι της απόρριψης.

Η αντιπολιτευτική τουρκική εφημερίδα "Τζουμχουριέτ" γράφει πως το NATO απέρριψε, χωρίς να γνωστοποιήσει την αιτιολογία, αίτημά της για διαπίστευση για σκοπούς κάλυψης της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Συμμαχίας, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η απόφαση κοινοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον εκπρόσωπο της εφημερίδας στην Άγκυρα, Σερτάτς Ες, και στον δημοσιογράφο Μπατού Μποζκούρκ. Στο μήνυμα αναφερόταν ότι η απόφαση είναι οριστική και ότι δεν μπορούν να εξηγηθούν οι λόγοι της απόρριψης.

Η Τζουμχουριέτ, η οποία στο παρελθόν έχει καλύψει πολλές διοργανώσεις του NATO, και κάνει λόγο και για άλλα μέσα των οποίων τα αιτήματα για διαπίστευση απορρίφθηκαν, σημειώνοντας πως στην πλειονότητά τους δεν ακολουθούν τη γραμμή της τουρκικής Κυβέρνησης. Σύμφωνα με την εφημερίδα, σχεδόν όλοι οι δημοσιογράφοι που αποκλείστηκαν από την κάλυψη της συνόδου διαθέτουν επίσημη κάρτα Τύπου της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας.

Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι οι συμμετέχουσες χώρες μπορούν να διατυπώσουν προς το NATO επιφυλάξεις για συγκεκριμένους δημοσιογράφους ή μέσα ενημέρωσης, οι οποίες ενδέχεται να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία διαπίστευσης.

ΚΥΠΕ

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