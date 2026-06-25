Άγκυρα: «Αμετάβλητη η θέση για δύο κράτη στην Κύπρο» – Τι αναφέρει το τουρκικό ΥΠΑΜ για το σχέδιο λύσης του ΟΗΕ

Τη σταθερή θέση της Άγκυρας υπέρ της λύσης δύο κρατών στην Κύπρο επανέλαβε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, σχολιάζοντας δημοσιεύματα περί νέου σχεδίου του ΟΗΕ για το Κυπριακό.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, Υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, δήλωσε ότι τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν, με αφετηρία τον ελληνοκυπριακό Τύπο, ισχυρισμοί σύμφωνα με τους οποίους η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ έχει καταρτίσει νέο σχέδιο, το οποίο πρόκειται να συζητηθεί με τις δύο πλευρές στην Κύπρο.

Ο Ακτούρκ υποστήριξε ότι μία «μόνιμη, δίκαιη και βιώσιμη λύση» μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση των δύο κρατών, με την επιβεβαίωση, όπως ανέφερε, της «κυρίαρχης ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού».

«Καμία πρωτοβουλία που αγνοεί αυτή τη βασική πραγματικότητα δεν μπορεί να αντανακλά τη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού ούτε να εξασφαλίσει μόνιμη σταθερότητα στην περιοχή», δήλωσε.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι η θέση της Τουρκίας στο Κυπριακό είναι «σαφής, ξεκάθαρη και αμετάβλητη», προσθέτοντας ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία πρωτοβουλία που, κατά την τουρκική πλευρά, αγνοεί τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων ή διαταράσσει τις ισορροπίες στο νησί.

Αναφερόμενος στο ψευδοκράτος ο Ακτούρκ είπε ότι «η ασφάλεια της τδβκ είναι ασφάλεια της Τουρκίας», προσθέτοντας ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει, ως εγγυήτρια δύναμη, να προστατεύει την ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων.

«Όπως χθες, έτσι και σήμερα και αύριο, η αποφασιστικότητά μας είναι πλήρης. Η Τουρκία θα συνεχίσει να αποτελεί εγγυητή της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Κύπρο, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες και το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε.

ΚΥΠΕ