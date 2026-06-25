Τραγωδία σε πτήση Λάρνακα–Μάντσεστερ: Νεκρός 30χρονος Βρετανός επιβάτης, προηγήθηκε επεισόδιο εν πτήσει

Έρευνα έχει ξεκινήσει στη Βρετανία μετά τον θάνατο Βρετανού άνδρα που έχασε τις αισθήσεις του σε πτήση από τη Λάρνακα προς το Μάντσεστερ, αφού σύμφωνα με τις Aρχές είχε προηγηθεί επεισόδιο με «επιθετική και ενοχλητική συμπεριφορά» και ακινητοποίησή του από επιβάτες και πλήρωμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας του Greater Manchester που επικαλείται σε σχετικό δημοσίευμα η Guardian, ο άνδρας, ηλικίας περίπου 30 ετών, εντοπίστηκε σε σοβαρή κατάσταση όταν αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, είχε προηγηθεί αναφορά για επεισόδιο κατά τη διάρκεια της πτήσης, με τον άνδρα να φέρεται να έχει επιδείξει επιθετική και διαταρακτική συμπεριφορά προς επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Ο πιλότος είχε ζητήσει προτεραιότητα προσγείωσης.

Αστυνομικοί που επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος παρείχαν πρώτες βοήθειες και προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ ο άνδρας απομακρύνθηκε άμεσα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Η βρετανική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι, λόγω του ότι ο θάνατος επήλθε μετά από επαφή με τις Αρχές, η υπόθεση παραπέμφθηκε στην ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης αστυνομικών περιστατικών για περαιτέρω εξέταση των συνθηκών.

Σε προηγούμενη ανακοίνωση της βρετανικής Αστυνομίας αναφερόταν ότι είχε ξεκινήσει έρευνα για περιστατικό επίθεσης εντός της πτήσης που είχε αναχωρήσει από τη Λάρνακα, με τον άνδρα να βρίσκεται ακινητοποιημένος όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο αεροσκάφος.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: The Guardian