Καύσωνας-φονιάς σαρώνει την Ευρώπη: Εκατοντάδες θάνατοι, ρεκόρ ζέστης και κλειστά σχολεία

Τουλάχιστον 212 θάνατοι που καταγράφηκαν από την Κυριακή ως χθες, Τετάρτη, μπορούν να αποδοθούν τον καύσωνα που πλήττει την Ισπανία αυτές τις μέρες, ενώ στη Γαλλία 3 νέοι θάνατοι αποδόθηκαν στις υψηλές θερμοκρασίες και στη Βρετανία ο υδράργυρος έφτασε χθες τους 35,7 βαθμούς Κελσίου, καταρρίπτοντας το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου, τουλάχιστον 101 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γαλλία και 18 εκατομμύρια στη Γερμανία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου.

Συνολικά οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για πάνω από 380 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη (πλην Τουρκίας), δηλαδή για σχεδόν τα δύο τρίτα. Η ανάλυση αυτή του AFP βασίζεται σε προβλέψεις της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας και στις προβολές που είχαν γίνει το 2025 για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό από το Joint Research Center, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της αυστριακής μη κυβερνητικής οργάνωσης Klimadashboard.

Ακολουθούν οι τελευταίες εξελίξεις από τον καύσωνα στην Ευρώπη.

--Ισπανία: Τουλάχιστον 212 θάνατοι μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης αποδίδονται στον καύσωνα -

Τουλάχιστον 212 θάνατοι που καταγράφηκαν μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει την Ισπανία αυτές τις μέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Υγείας Carlos III στη Μαδρίτη.

Βάσει των στοιχείων αυτών, τις τέσσερις αυτές ημέρες 98 θάνατοι είχαν αποδοθεί στην ίδια αιτία το 2025.

Οι υπολογισμοί αυτοί στηρίζονται σε ένα σύστημα που έχει ονομαστεί «ΜοΜο» (Παρακολούθηση Θνησιμότητας). Αυτό συλλέγει σε καθημερινή βάση τον αριθμό των θανάτων στην Ισπανία και υπολογίζει τη διαφορά της θνησιμότητας σε σύγκριση με αυτήν που αναμένεται βάσει των καταγεγραμμένων ιστορικών αρχείων.

Επίσης περιλαμβάνει παράγοντες όπως οι θερμοκρασίες που ανακοινώνονται από την ισπανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet.

Σήμερα καμία πλέον περιοχή της Ισπανίας δεν τελούσε σε πορτοκαλί ή κόκκινο συναγερμό για καύσωνα, σύμφωνα με την Aemet.

Ωστόσο η Δευτέρα και η Τρίτη που πέρασαν, κατά τις οποίες καταγράφηκαν αντίστοιχα μέσες θερμοκρασίες 28,17 βαθμών Κελσίου και 28,08 βαθμών Κελσίου, ήταν οι πιο ζεστές ημέρες που έχουν καταγραφεί στην Ισπανία για μήνα Ιούνιο από το 1950, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Aemet, στην οποία η υπηρεσία αυτή επεσήμαινε εξάλλου ότι ο περσινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ μέχρι στιγμής στη χώρα.

Από τα μέσα Μαΐου ως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2025, 3.832 θάνατοι μπόρεσαν να αποδοθούν στη ζέστη στην Ισπανία από το σύστημα MoMo.

--Γαλλία: Κορύφωση του καύσωνα σήμερα, τρεις νέοι θάνατοι αποδίδονται σε αυτόν, καταρρίφθηκε τη νύχτα της Τετάρτης προς σήμερα Πέμπτη το ρεκόρ της πιο ζεστής στη χώρα, κλειστά σήμερα χιλιάδες σχολεία--

Το μέγιστο επίπεδο συναγερμού για καύσωνα, στην κόκκινη βαθμίδα, θα αρθεί σε 11 γεωγραφικά διαμερίσματα της δυτικής Γαλλίας από σήμερα στις 22:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδος), ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo France.

Αύριο, Παρασκευή, αναμένεται «μια σταδιακή μείωση των θερμοκρασιών από τις ακτές του Ατλαντικού», πρόσθεσε η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας. Στο μεταξύ, σήμερα αναμένεται η κορύφωση του καύσωνα που αντιμετωπίζει η Γαλλία από την αρχή της εβδομάδας, με 72 διαμερίσματα στα 101 να τελούν υπό κόκκινο συναγερμό που αφορά 51,1 εκατομμύρια Γάλλους.

Ωστόσο η νύχτα της Τετάρτης προς σήμερα Πέμπτη ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία, ανακοίνωσε σήμερα στο AFP η Météo France, με θερμοκρασία ρεκόρ να καταγράφεται για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα στη διάρκεια της νύχτας.

Ο εθνικός θερμικός δείκτης (ITN) των μέσων ελάχιστων θερμοκρασιών σε 30 σταθμούς αναφοράς «δείχνει προσωρινή τιμή 22 βαθμών Κελσίου, ένα νέο απόλυτο ρεκόρ», σημείωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, προσθέτοντας ότι το προηγούμενο ρεκόρ ανέρχεται στη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη όταν ο δείκτης αυτός ανερχόταν στους 21,6 βαθμούς Κελσίου.

Τρεις θάνατοι που «διαπιστώθηκαν στο σπίτι» στον νομό Πα-ντε-Καλαί, στη βόρεια Γαλλία, είναι «πιθανόν» να συνδέονται με το επεισόδιο καύσωνα που αντιμετωπίζει την τρέχουσα περίοδο η Γαλλία, ανακοίνωσαν χθες το βράδυ οι αρχές του νομού.

Οι τρεις άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν «ένας ηλικιωμένος άνδρας που έκανε δουλειές σε εξωτερικό χώρο» και «δύο άνθρωποι στο σπίτι (τους) που παρουσίαζαν επίσης άλλες παθολογικές καταστάσεις», σύμφωνα με τις αρχές.

Παράλληλα στη νοτιοδυτική Γαλλία οι αρχές του Μπιαρίτς ανακοίνωσαν ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας αγνοείται στην περιοχή αυτή, μετά την κατάρρευση χθες το βράδυ στη θάλασσα «σημαντικού» τμήματος γκρεμού κοντά σε πολυσύχναστη παραλία εν μέσω του καύσωνα.

Η κατάρρευση «περίπου 2.000 m2» βράχου σημειώθηκε γύρω στις 20:20 τοπική ώρα (21:20 ώρα Ελλάδος) τη στιγμή που τρεις δύτες από την περιοχή βρισκόντουσαν σε μέρος κάτω από τον γκρεμό.

Στο μεταξύ ο Γάλλος υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ ανακοίνωσε ότι περίπου 3.500 σχολεία είναι κλειστά σήμερα καθώς αναμένεται η κορύφωση του καύσωνα στη Γαλλία, και ότι 10.000 έχουν προσαρμόσει τις ώρες λειτουργίας τους.

--Βρετανία: Ο υδράργυρος έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου, καταρρίπτοντας το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο-

Με τον υδράργυρο να φτάνει τους 35,7 βαθμούς Κελσίου χθες στο Σάρλγουντ, στη νότια Αγγλία, η Βρετανία κατέρριψε το ρεκόρ της ζέστης για Ιούνιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της εθνικής μετεωρολογικής της υπηρεσίας. Το προηγούμενο ρεκόρ ανερχόταν σε 35,6 βαθμούς Κελσίου που είχαν καταγραφεί στις 28 Ιουνίου του 1976 στο Σάουθαμπτον, στη νότια Βρετανία, και ακολουθούσε ρεκόρ της 29ης Ιουνίου του 1957 στο Λονδίνο.

--Αυστρία: Συναγερμός για καύσωνα το σαββατοκύριακο-

Στην Αυστρία εκδόθηκε συναγερμός στη μέγιστη βαθμίδα για καύσωνα το σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα στη Βιέννη και στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπως και σε πόλεις στο νότιο τμήμα της, και ο πληθυσμός κλήθηκε να παραμένει σε εσωτερικούς χώρους τις πιο ζεστές ώρες στις περιοχές αυτές, στις οποίες η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

--Δανία: Πορτοκαλί συναγερμός για καύσωνα αύριο-

Σε πορτοκαλί συναγερμό, το δεύτερο επίπεδο προειδοποίησης, αναμένεται να τεθεί σχεδόν ολόκληρη η Δανία την Παρασκευή, καθώς οι θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν στους 35 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, κυρίως στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του μετεωρολογικού της ινστιτούτου DMI.

--Ελβετία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Ιούνιο, στους 38 βαθμούς Κελσίου--

Η Ελβετία κατέρριψε το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο που είχε καταγραφεί πριν από σχεδόν 80 χρόνια στη χώρα, με 38 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται σήμερα στη Βασιλεία, στο βόρειο τμήμα.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας MétéoSuisse, η θερμοκρασία των 37 βαθμών Κελσίου ξεπεράστηκε για πρώτη φορά στην Ελβετία κατά τη διάρκεια ενός μήνα Ιουνίου. Το προηγούμενο ρεκόρ για αυτόν τον μήνα είχε σημειωθεί το 1947, με 36,9 βαθμούς Κελσίου που είχαν καταγραφεί εκείνη την εποχή στην ίδια πόλη, τη Βασιλεία, κοντά στα σύνορα Γερμανίας και Γαλλίας.

Στον ελβετικό βορρά, αυτό το ρεκόρ καταρρίφθηκε σήμερα σε συνολικά έξι σταθμούς.

Ένα σφοδρό κύμα ζέστης πλήττει εδώ και ημέρες την Ελβετία, όπως την υπόλοιπη Ευρώπη. Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό Γραφείο Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας (MétéoSuisse), το κύμα ζέστης αναμένεται να ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα στο βόρειο τμήμα των Άλπεων, πιθανόν την Τρίτη στο νότιο.

«Η λήξη του επεισοδίου καύσωνα διαφαίνεται με μεγάλη πιθανότητα. Προτού φθάσουμε εκεί, πρέπει εντούτοις να ξεπεραστεί ένα τελευταίο εμπόδιο αυτό το Σαββατοκύριακο», προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία.

Στο πιο πρόσφατο δελτίο που εξέδωσε, η MeteoSuisse έθεσε τη μισή χώρα σε συναγερμό 4 (στην πεντάβαθμη κλίμακα, ήτοι «μεγάλος κίνδυνος») λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ιδίως στο βόρειο και το δυτικό τμήμα της χώρας.

--Ο ΠΟΥ ζητεί επενδύσεις σε «ανθεκτικά συστήματα υγείας»--

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) κάλεσε χθες τους ηγέτες να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις σε «ανθεκτικά» απέναντι στην κλιματική αλλαγή συστήματα υγείας.

«Οι ηγέτες οφείλουν να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις σε ανθεκτικά απέναντι στην κλιματική αλλαγή συστήματα υγείας, επιταχύνοντας ταυτοχρόνως την κλιματική δράση και μετριάζοντας τους παράγοντες στους οποίους οφείλεται η κλιματική κρίση», ανέφερε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ