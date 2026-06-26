Φρένο στις αυξήσεις ενοικίων στη Νέα Υόρκη: Νίκη-ορόσημο για τον αριστερό δήμαρχο

Οργανισμός επιφορτισμένος με τον έλεγχο του επιπέδου των ενοικίων σε περίπου ένα εκατομμύριο κατοικίες στην πόλη της Νέας Υόρκης αποφάσισε χθες Πέμπτη να παγώσουν από την Οκτώβριο, εξέλιξη που χαρακτηρίστηκε νίκη για τον αριστερό δήμαρχο Ζόραν Μαμντάνι.

Το Rent Guidelines Board, τα εννέα μέλη του οποίου ονομάζονται από τον δήμαρχο--ορισμένα όμως είχαν αναλάβει επί προηγούμενων--ορίζει κάθε χρόνο τα πλαφόν της αύξησης των ενοικίων για τις κατοικίες που υπάγονται στον μηχανισμό αυτόν.

Από την 1η Οκτωβρίου, σε σχεδόν ένα εκατομμύριο κατοικίες που υπόκεινται στον μηχανισμό ελέγχου δεν θα αυξηθούν τα ενοίκια για περίοδο ενοικίασης είτε ενός ή δύο ετών, αποφάσισε ο φορέας.

«Αυτή είναι ιστορική νίκη για τους ενοικιαστές της πόλης της Νέας Υόρκης», και «η ανακούφιση που άξιζαν εργαζόμενοι σε όλη την πόλη μας», έκρινε ο δήμαρχος Μαμντάνι, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου των υπηρεσιών του στον δήμο.

Το μέτρο αυτό αποτελούσε προεκλογική υπόσχεση του δημοκρατικού υποψήφιου που συνέβαλε στη νίκη του τον Νοέμβριο του 2025. Ανήκει στη μικρή τάση της αριστεράς Democratic Socialists of America (DSA, «δημοκρατικοί σοσιαλιστές της Αμερικής»). Στην εκστρατεία του υποσχέθηκε κυρίως πως θα αγωνιστεί εναντίον της ανόδου του κόστους ζωής.

Την παραμονή της ψηφοφορίας, μέλος του συμβουλίου, που αντιπροσώπευε τους ιδιοκτήτες, παραιτήθηκε, κρίνοντας πως ο φορέας «έπαψε να είναι όργανο αρμόδιο για την εξακρίβωση των γεγονότων» και ήθελε «να επιβάλει πάγωμα των ενοικίων με οποιοδήποτε κόστος».

Ο κόσμος των ακινήτων αντιμετωπίζει με ανοικτή εχθρότητα τέτοια μέτρα, υποστηρίζοντας πως υπονομεύει τη δυνατότητα των ιδιοκτητών να συντηρούν σωστά τις ιδιοκτησίες τους.

Στη μητρόπολη που συγκαταλέγεται στις πιο ακριβές περιοχές των ΗΠΑ, τα ενοίκια στο τμήμα της αγοράς που δεν υπόκειται σε έλεγχο συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Τον Απρίλιο, το μέσο ενοίκιο διαμερίσματος στο Μανχάταν ξεπέρασε, για πρώτη φορά, τα 5.000 δολάρια τον μήνα, ενώ ο δείκτης των άδειων διαμερισμάτων υποχώρησε στο 1,55%, στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και έξι χρόνια.

Η αύξηση του κόστους ζωής θεωρείται πλέον μεγάλο πολιτικό διακύβευμα τόσο στη Νέα Υόρκη, όσο και σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ.

Την Τρίτη, υποψήφιοι που υποστήριζε ο Ζόραν Μαμντάνι κέρδισαν εσωκομματικές διαδικασίες των δημοκρατικών στην πόλη, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, αντανακλώντας την επιρροή του αιρετού, καθώς και την έλξη της αριστερής πτέρυγας του κόμματος στη βάση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ