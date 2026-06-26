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«Μεταγραφικό» μπαράζ στην Τουρκία: Τρεις δήμαρχοι της αντιπολίτευσης προσχώρησαν στο AKP

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Πώς οι προσχωρήσεις ενισχύουν την πολιτική κυριαρχία του κυβερνώντος κόμματος και αποδυναμώνουν την αντιπολίτευση.

Τρεις δημάρχους που αποχώρησαν από κόμματα της αντιπολίτευσης υποδέχθηκε στο AKP ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Πρόκειται για τον δήμαρχο Κετσίορεν της Άγκυρας Μεσούτ Οζαρσλάν και τον δήμαρχο Κεσάνης Μεχμέτ Οζτζάν, οι οποίοι αποχώρησαν από το CHP, καθώς και τον δήμαρχο Νεβσεχίρ Ρασίμ Αρί, ο οποίος εγκατέλειψε το Καλό Κόμμα.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η υποστήριξη προς το AKP αυξάνεται και ότι «όσοι θέλουν να υπηρετήσουν» επιλέγουν το κυβερνών κόμμα. Τόνισε επίσης ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας ότι «η δημόσια υπηρεσία δεν είναι σκηνή παράστασης, αλλά θέση ευθύνης».

Ο πολιτικός αναλυτής Ρουσέν Τσακίρ έκανε λόγο για «ουρά μεταγραφών» προς το AKP, επισημαίνοντας ότι το κυβερνών κόμμα αύξησε τις έδρες του από 266, στις εκλογές του 2023, σε 277 μέσω προσχωρήσεων.

Κατά τον Τσακίρ, οι μεταγραφές ενισχύουν την εικόνα πολιτικής κυριαρχίας του Ερντογάν και ταυτόχρονα προβάλλουν την αντιπολίτευση ως αδύναμη και κατακερματισμένη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

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